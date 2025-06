Dortmund vence 4-3 al Mamelodi sudafricano con susto incluido

Los alemanes tuvieron que emplearse a fondo para vencer a los sudafricanos que dieron dura pelea y se mantienen vivos en la competencia.

Borussia Dortmund aprovechó los errores de un combativo Mamelodi Sundowns (Sudáfrica) para imponerse 4-3 este sábado en el primer encuentro de la jornada del Mundial de Clubes.

El conjunto sudafricano generó complicaciones en varios pasajes del juego, aunque sus propias fallas terminaron por sentenciarlo.

La fiesta comenzó de forma inesperada, pues el club africano se fue al frente con gol de Lucas Ribeiro al 11′. Sin embargo, el Dortmund no tardó en responder y encontró el empate al 16′ con gol de Félix Nmecha.

A partir de ese momento, el club de la Bundesliga pisó el acelerador y remontó las acciones con gol de Serhou Guirassy al 34′. Después, sobre el final de la primera mitad, Jobe Bellingham, el hermano del merengue Jude, anotó el 3-1 para aumentar la ventaja a dos goles.

En el complemento, vino el dramatismo. Aunque Khuliso Mudau anotó un autogol al 59′ para aumentar la desventaja 4-1, el Mamelodi respondió al 62′ con una anotación de Iqraam Rayners.

Aunque lo intentaron, no pudieron encontrar el arco rival sino hasta el 90′, cuando Lebo Mothiba acercó a los suyos a solo un gol. No obstante, el tiempo estuvo encima y ya no pudieron lograr la proeza.

Con esto, el Dortmund olvida su amargo empate sin goles ante el Fluminense y asalta el liderato del Grupo F con cuatro puntos.

Por su parte, el Mamelodi mantiene el segundo puesto con tres puntos, tras ganarle en su debut al Ulsan Hyundai.

Las cosas podrían cerrarse aún más este mismo sábado, cuando el Fluminense y el Ulsan Hyundai se vean las caras. De ganar, el cuadro brasileño podría alcanzar el liderato.