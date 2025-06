EE.UU. sanciona a presunto cabecilla de Tren de Aragua

A Giovanni Vicente Mosquera Serrano se le acusa de haber supervisado el «tráfico de narcóticos, asesinato, extorsión y de haber «gestionado beneficios económicos procedentes de las actividades criminales».

El gobierno del presidente estadounidense Donald Trump sancionó este martes (24.06.2025) a Giovanni Vicente Mosquera Serrano, uno de los «dirigentes clave» de la organización Tren de Aragua, informó el Departamento de Estado.

