«El 17 de agosto se harán las elecciones sí o sí»: Hassenteufel traza los tres riesgos y cuatro metas que se evaluarán en la cumbre

Están convocados a la cumbre organizada por el TSE en Santa Cruz los órganos del Estado, los 10 candidatos, el TCP, el TSJ, la Fiscalía General del Estado y representantes de las misiones de cooperación internacional.

eju.tv / Video: No Mentirás

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) convocó a una nueva cumbre para reunir esta vez a los representantes de los órganos del Estado con los candidatos y organismos para sellar las garantías y soluciones conjuntas para la ejecución de las elecciones generales del 17 de agosto. Hay tres riesgos y cuatro objetivos que se abordarán en el cónclave del jueves en Santa Cruz.

«El país está viviendo un periodo muy conflictivo con problemas, con reclamos, tal vez algunos justificados por el tema económico, pero dentro de todo eso debemos buscar el camino para encontrar la solución y el único camino, desde el punto de vista nuestro, es dialogar, ponerse de acuerdo y encontrar de manera conjunta esas soluciones que necesitamos», señaló el presidente del TSE, Oscar Hassenteufel.

«Es por eso que el TSE decidió llevar adelante Cuarta Cumbre Interinstitucional y Multipartidaria con la esperanza de que allá, a través del diálogo, podamos encontrar ese camino, es solución, y podamos asegurar y garantizarle al pueblo boliviano que el 17 de agosto se harán las elecciones sí o sí», añadió.

Riesgos

Sin embargo, el Órgano Electoral tiene en mesa tres preocupaciones que están latentes y que van más allá de las buenas intenciones de los vocales.

Hassenteufel puntualizó: «Uno de los problemas que vemos es que sin continúa este estado, donde hay marchas, donde hay bloqueos, no podamos llegar con el material electoral, a todos los rincones del país por el impedimento de no poder utilizar las carreteras, sobre todo ese es un tema que nos preocupa».

El otro tema que preocupa a los vocales del TSE «es que el día de la elección mucha gente no participe porque no los dejaron participar o porque surjan impedimentos de último momento como» la posibilidad «de que no llegue el material electoral».

«Son las dos preocupaciones junto al tema del voto en el exterior que requiere el contar con los recursos, con las divisas, porque presupuesto en bolivianos tenemos, pero los bolivianos no nos sirven afuera, necesitamos divisas para poder realizar gasto y contratar algún personal que todavía no hemos contratado», complementó.

Cumbre y metas

Los invitados a la cumbre son «los cuatro órganos del poder público, los 10 candidatos registrados por el Órgano Electoral y también el Tribunal Constitucional, el Tribunal Supremo de Justicia y la Fiscalía General del Estado, además de otros invitados que representan a las misiones de cooperación internacional».

Hassenteufel precisó que uno de los objetivo es «obtener una garantía de todos los órganos el poder público de apoyar el proceso electoral», pero además es «obtener la garantía y seguridad de que algunos proyectos de ley que todavía están pendientes en la Asamblea puedan tramitarse o aprobarse rápidamente».

Además, el tercer punto «es lograr el compromiso del Órgano Ejecutivo para que los recursos» que necesita el TSE «con destino al voto en el exterior estén garantizados».

Pero además el TSE planteará a los candidatos «que la campaña y el periodo de propaganda electoral se desarrolle en un marco de respeto, que no exista guerra sucia, que todos hagan su campaña, que planteen al pueblo boliviano su oferta electoral sin necesidad de recurrir al insulto, a la diatriba u otro tipo de juegos no limpios en este proceso electoral».