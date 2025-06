El 67% de postulantes llegó solo con el carné de identidad para el registro de candidatos

Desde el Tribunal Supremo Electoral ven que las organizaciones políticas habilitadas emplean una estrategia y usan ‘palos blancos’ para que después, en la fase de las sustituciones, puedan acomodar a los candidatos reales

Yolanda Mamani Cayo

Fuente: El Deber

De los 2.104 postulantes que fueron inhabilitados por el Tribunal Supremo Electoral (TSE) para las elecciones generales del 17 de agosto, más de 1.400 sólo presentaron como documento de respaldo su fotocopia de cédula de identidad (CI) para inscribirse como candidatos y obviaron los otros 10 requisitos que exigía el ente electoral.

De acuerdo con las listas de candidatos inhabilitados de las 10 organizaciones políticas que participarán en los comicios, 1.425 postulantes que ya están fuera de carrera, solo presentaron en su carpeta física de inscripción, una hoja con la fotocopia de su carné de identidad.

“En muchos de los casos sólo han puesto una hojita de papel, en muchos, y esa hojita de papel era una fotocopia de carnet. Eso hace que tengamos a 2.104 inhabilitados”, afirmó a EL DEBER el vocal del TSE, Tahuichi Tahuichi.

Tras el 19 de mayo, cuando se cerró la fase de inscripciones, el TSE reportó que se inscribieron 3.290 postulantes para candidatos a la presidencia, vicepresidencia, senadores, diputados y supraestatales. De esa cantidad, 2.104 fueron inhabilitados por no cumplir los requisitos, es decir, el 64%. Además, que hubo seis renuncias voluntarias y fueron habilitados 1.180 candidatos.

Es la primera vez en la historia de Bolivia, desde la reinstauración de la democracia (1982) que en un proceso electoral se registra tal cantidad de inhabilitados, destacan Tahuichi y el politólogo, Carlos Cordero.

¿Estrategia?

Ambos coinciden en que este fenómeno es producto de una gran improvisación de los actores políticos y una estrategia para que sus organizaciones políticas no queden fuera de la carrera electoral, y así tener más tiempo para registrar a sus candidatos ‘reales’.

Es más, Tahuichi, se anima a hablar de que prácticamente en las 10 organizaciones políticas que van a lidiar en el proceso electoral, se usaron “palos blancos”, como parte de esta estrategia.

“Los partidos han improvisado a último minuto la conformación de sus candidatos y producto de esa improvisación han puesto ‘palos blancos’, justamente como una estrategia para poder, con más holgura, poder sustituir las candidaturas”, señaló la autoridad.

Fuera de carrera

A continuación, el desglose de las 10 organizaciones entre alianzas y partidos políticos partiendo del caso más llamativo, el Movimiento de Renovación Nacional (Morena), el partido del binomio Eva Copa-Jorge Richter, que además de ellos dos, tiene sólo a cinco candidatos habilitados para la Asamblea Legislativa, es decir, de 344 postulantes que registró, 337 quedaron fuera de carrera. De esa cantidad 355, solo presentaron su carnet.

En segundo lugar está el Partido Demócrata Cristiano (PDC) que de 320 postulantes, solo tiene 50 candidatos habilitados y 270 inhabilitados. De esa cantidad 151 postulantes, solo presentaron su carnet para inscribirse.

La alianza Libertad y Progreso – ADN, de 314 postulantes registrados, tiene a 80 candidatos habilitados; 234 inhabilitados de los cuales 216 postulantes, solo presentaron un requisito: una fotocopia de carnet.

El fenómeno del MAS

En el gobernante Movimiento Al Socialismo (MAS), de 344 registrados, solo se habilitaron a 118 candidatos y quedaron fuera de carrera 226 postulantes. De esa cantidad 60 solo presentaron su fotocopia de carnet.

Otro dato que llama la atención del MAS que postula a Eduardo Del Castillo a la presidencia, es que por ejemplo, todos los candidatos a diputados uninominales por el departamento de La Paz, entre titulares y suplentes, fueron inhabilitados, ¿y por qué?, porque no presentaron ninguno de los 11 requisitos, ni siquiera su fotocopia de carnet.

El MAS tiene un solo diputado plurinominal habilitado para La Paz y es Hinosencio Adalid Carbajal Miranda. El resto, los 27 candidatos ‘pluris’, entre titulares y suplentes, quedaron fuera de carrera porque no presentaron ningún documento.

Los otros

En el caso de Nueva Generación Patriótica (NGP) de 318 postulantes solo están habilitados 119, un candidato renunció, 198 aspirantes quedaron inhabilitados y de esa cantidad 137 postulantes solo presentaron su fotocopia de carnet.

La Alianza Fuerza del Pueblo de UCS y que postula a Jhonny Fernández a la presidencia, solo tiene habilitados a 80 candidatos de 292 que registró. Incluso su candidato a la vicepresidencia, Felipe Quispe Laura, quedó inhabilitado por no presentar su certificado de solvencia fiscal. El resto, los 212 están inhabilitados y de esa cantidad, 122 postulantes solo presentaron una fotocopia de carnet como documento.

Otra agrupación con baja cantidad de candidatos habilitados es la Alianza Popular que tiene a Andrónico Rodríguez como presidenciable. Esta organización logró habilitar a 87 candidatos de 336 que registró ante el TSE y 249 quedaron inhabilitados y de esa cantidad 179 aspirantes solo presentaron al TSE su fotocopia de carnet.

Con más habilitaciones

La alianza Unidad que postula a Samuel Doria Medina a la presidencia, es la que logró más habilitados con 230 candidatos de 348 registrados. Un candidato renunció y 117 quedaron inhabilitados, de esa cantidad 83 solo presentaron la fotocopia de su carnet para inscribirse.

En segundo lugar, está la alianza Libertad y Democracia (Libre) que postula a Jorge Tuto Quiroga a la presidencia. De 330 postulantes, están habilitados como candidatos 215, en tanto que 115 quedaron fuera de la carrera electoral, de esa cantidad 87 postulantes solo presentaron su fotocopia de carnet.

El partido Autonomía Para Bolivia – Súmate habilitó a 191 candidatos de 340 que registró ante el TSE. Asimismo, tres candidatos renunciaron y 146 fueron inhabilitados y de esa cantidad, 55 postulantes solo presentaron su fotocopia de carnet.

En el caso de los binomios, el postulante a la presidencia de Alianza Libertad y Progreso, Paulo César Rodríguez Folster, quedó inhabilitado e inmediatamente, la dirigencia de ADN, anunció que lo sustituiría por el ingeniero orureño, Pavel Antonio Aracena Vargas, quien radica en Santa Cruz.

Lo que sigue

Tras la fase de inhabilitación las organizaciones políticas pueden sustituir a los candidatos por otros aspirantes que cumplan con los once requisitos que establece el TSE, que van desde tener nacionalidad boliviana, no tener pliego de cargo ejecutoriado ni sentencia condenatoria ejecutoriada, hablar dos idiomas oficiales, no tener antecedentes de violencia doméstica, entre otros.

Tahuichi precisó que “los 2.104 inhabilitados ya no tienen opción de completar ninguna documentación. Ellos están absolutamente inhabilitados, están fuera de este proceso electoral”.

Pero los que están habilitados por el TSE también pueden ser impugnados, es decir, cualquier ciudadano que no esté de acuerdo con algún candidato puede pedir su inhabilitación y respaldar la misma con pruebas. Esta fase empezó el 7 de junio y será hasta el 2 de agosto.

ANÁLISIS

«En este proceso hay mucha incertidumbre» /Carlos Cordero (politólogo)

Esta elección ha sorprendido a los propios partidos políticos porque esta etapa de negociación de ponerse de acuerdo en quienes van a entrar en las listas, este proceso de selección de candidatos ha estado muy entorpecido por la incertidumbre.

No sabíamos si íbamos a participar, con qué alianza, con cual sigla y eso ha derivado en que los partidos políticos están mostrando una falta de organización, falta de previsión, falta de democracia interna, de gestionar adecuadamente las organizaciones políticas.

Los partidos estaban mejor organizados, pero en esta elección de 2025 se han visto sorprendidos por su mala gestión, falta de previsibilidad y desorganización.

Esto también nos muestra una paradoja de la democracia: los partidos políticos quieren participar de procesos electorales, pero no son democráticos internamente y la selección de candidatos sigue siendo bajo una mirada vertical: ‘El candidato es el que decide y todavía no hay transparencia, no hay democracia interna y esto es algo que los políticos deben superar.

Con todo, los partidos y las alianzas políticas que se han presentado a las elecciones, están mostrando su voluntad de que quieren las elecciones. Lo que pasa es que este proceso preelectoral está muy accidentado, no se sabía con qué sigla uno se iba a inscribir, y como ejemplo, lo que le pasó a Evo Morales que decía que tenía tres, cuatro ofertas, pero al final ninguna de esas opciones se ha cumplido.

Otro punto de inflexión es que el partido de gobierno que durante 20 años ha mostrado una unidad como es el MAS, en estas elecciones 2025, se ha desmoronado en al menos tres corrientes: el arcismo, el evismo y el androniquismo, y éstas son una expresión de esa falta de organización, de confusión porque no es democrático en su interior.

