El alza en el precio del chorizo baja el entusiasmo por seguir la tradición de San Juan

Santa Cruz. La gente asegura que algunas marcas duplicaron el precio. Antes compraban un kilogramo en Bs 10 y ahora pagan Bs 20. Los que se vendían entre Bs 36 y 38, se los encuentra desde Bs 46. Porongo espera a más de 20.000 visitantes

El chorizo caro desanima a la gente a preparar el tradicional choripán o panchito de San Juan. Muchos ni siquiera se atreven a programar algún refrigerio, porque no están seguros de contar con presupuesto extra.

Los vendedores están convencidos que este año no tendrán la misma demanda de antes, porque los precios de los productos se elevaron y la gente compra solo lo necesario.

Justina Flores, que trabaja por el mercado Abasto, lamenta que por segundo año consecutivo no podrá comprar chorizo para preparar el tradicional panchito.

“No hay plata, ni cómo pensar en hacer algo distinto. El año pasado no tuve para comprar y ahora, peor todavía”, expresó.

Martha Poquiviquí acudió al Abasto a abastecerse de carne para su familia, pero ni siquiera preguntó el precio de los embutidos, porque -según dijo- no los contempla en el menú sanjuanero. “Hace tres años todavía preparaba un festejo, pero ahora, con la situación que estamos viviendo, no se puede. El presupuesto no alcanza y los precios están por las nubes. A veces compro tres chorizos y los parto por la mitad para que alcance”, comentó.

Una vendedora ambulante de jugos, que recorrió el sector de carnes en el mercado, comentó que hará el esfuerzo de comprar embutidos, porque los niños lo disfrutan.

“Con Bs 22 o 24 compro medio kilo y lo parto en dos para los mayores, pero para los niños lo divido en tres”, explicó.

Como ellas, muchas familias optarán por no celebrar, debido al incremento de precios, aunque algunos buscan la forma de complacer a los más chicos.

Por su lado, el Gobierno Municipal informó que hasta el momento 28 empresas y 33 marcas cumplieron con los requisitos para estar en la lista oficial de embutidos autorizados para San Juan.

“Han sido analizadas por un laboratorio y también hemos hecho las verificaciones de las condiciones”, explicó el jefe del Departamento de Defensa al Consumidor, Control de Productos y Servicios, Pedro Galarza.

El municipio colocó en los puestos el listado oficial de los embutidos autorizados.

Los vendedores también comenzaron a abastecerse, aunque no han pedido la misma cantidad de anteriores años. “Los precios han subido bastante por el incremento del costo de la carne y los demás insumos. Todas las empresas tienen precios económicos y altos, por eso tenemos desde Bs 30 hasta 50, dependiendo de la marca y el tipo de chorizo que prefiera”, manifestó Beimar Villarreal.

Algunos prefieren las salchichas porque rinden más. Con un kilo obtienen el doble de unidades. Se ofrece el kilo entre Bs 28 y 30, pero la gente compra desde un cuarto, dependiendo de la cantidad de personas que tienen en casa.

Los más pudientes se llevan los empaquetados de dos kilos que tienen 48 unidades, lo que les permite abaratar costos.

Vendedores y compradores aseguran que antes se encontraba chorizos de Bs 10 el kilo, pero ahora esos cuestan entre Bs 20 y 22. “Todos fueron subiendo poco a poco, pero hay opciones de acuerdo al presupuesto y también al gusto del cliente”, manifestó una joven que exponía sus productos.

Tradiciones en Porongo

El municipio de Porongo se prepara para recibir a más de 20.000 visitantes en la fiesta de San Juan.

Las actividades oficiales comenzaron el domingo con la primera noche de la novena. Antes, a las 12:00, se hizo el repique de campanas y tamborita en el templo para marcar el inicio del programa de la fiesta patronal de los porongueños. A las 18:45 partió una caravana desde portal de ingreso, con la imagen de San Juancito.

La víspera de la fiesta, el 23 de junio, concentra las principales actividades. La jornada inicia con el traslado de agua del río Piraí para el bautizo de los nuevos porongueños. Además, de la misa, el programa contempla una verbena cultural y reciben a los atletas que llegan con la antorcha para el encendido de la gran fogata, porque a medianoche se realiza la tradicional pisada de brasas. En el estadio se alista una gran fiesta con la participación de diferentes artistas.

El día de fiesta, el 24 de junio, se tiene programada una solemne misa y luego harán la procesión con la imagen del santo. A mediodía se realizará el baile de los Turcos, que es Patrimonio Cultural y Material del Departamento de Santa Cruz.