El auge de la migración iraní a Estados Unidos reaviva el debate sobre la seguridad nacional

Homan también señaló que 1.272 ciudadanos iraníes fueron liberados dentro de Estados Unidos durante la administración Biden, incluyendo casos de personas que ingresaron por puertos de entrada oficiales. En contraste, aseguró: “Si lo comparas con la administración Trump: cero liberados”.

El número de ciudadanos iraníes interceptados en la frontera muestra una tendencia creciente: 48 fueron detenidos en la frontera en 2021, 197 en 2022, 462 en 2023 y 797 en el último año de la administración Biden. Estas cifras incluyen tanto la frontera sur como la frontera norte, y corresponden a migrantes iraníes interceptados por la Patrulla Fronteriza, señaló The Daily Mail.

Thomas Homan, el “zar de la frontera” y ex funcionario de la primera gestión de Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria) Thomas Homan, el “zar de la frontera” y ex funcionario de la primera gestión de Donald Trump. (REUTERS/Carlos Barria)

Además, las cifras oficiales podrían ser solo la punta del iceberg. Se estima que al menos dos millones de inmigrantes conocidos como “gotaways” — inmigrantes ilegales que pudieron escaparse de los agentes de la Patrulla Fronteriza antes de ser detenidos — entraron a Estados Unidos durante el mandato de Biden.

“¿Sabemos dónde están todos esos dos millones de ‘gotaways’? No. No sabemos quiénes son, por qué están aquí ni de dónde vinieron”, advirtió Homan. “La inteligencia de la Patrulla Fronteriza en los últimos cuatro años encontró alfombras de oración en la frontera. Encontraron identificaciones de personas de Irán, Turquía, Uzbekistán, Siria. Así que sabemos que algunos terroristas cruzaron esa frontera. Seríamos unos tontos si pensamos que no cruzó ninguno”.

La situación migratoria coincide con una intensificación del discurso hostil desde Teherán. Algunas figuras públicas de Irán han amenazado con represalias militares, incluyendo advertencias de que hasta 50.000 soldados estadounidenses serán devueltos a Washington en ataúdes, recolectó el medio británico.

Mientras las autoridades refuerzan las medidas de seguridad internas, el debate sobre las políticas migratorias y sus implicaciones para la seguridad nacional vuelve a ocupar un lugar central en la agenda política estadounidense.