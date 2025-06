El G7 termina su cumbre sin Trump: los países más ricos prueban su influencia ante un mundo en crisis

Canadá acogió una vez más al Grupo de los Siete, que reúne a las naciones más ricas del mundo. Este 17 de junio concluyó la cumbre del G7 en suelo canadiense, con un cierre marcado por el retiro anticipado de Donald Trump. Los líderes mundiales intentaron mitigar las tensiones globales derivadas de contextos como la guerra en Ucrania y el fuego cruzado entre Israel e Irán.

Este martes, 17 de junio, terminó en Canadá la cumbre de las naciones más ricas del mundo, marcada por la repentina retirada del presidente estadounidense, Donald Trump, en la noche del lunes.

Seis de los líderes del Grupo de los Siete intentaron demostrar su influencia para aliviar los focos de tensión que afectan la realidad geopolítica actual. La agenda de esta reunión de dos días estuvo marcada por la escalada en Medio Oriente, con especial énfasis en el fuego cruzado entre Irán e Israel, y el apoyo de las potencias a Ucrania para hacer frente a la invasión rusa.

Sin embargo, la salida de Trump giró la mirada aún más hacia la crisis internacional y marcó el cierre de la cumbre, que terminó sin la presencia de su líder más observado. Antes de retirarse, el magnate republicano pareció priorizar sus quejas sobre las políticas comerciales de otros países por encima de la colaboración con sus aliados reunidos en suelo canadiense.

Y es que otro de los focos de tensión fue la incertidumbre económica global, luego de que Trump impusiera aranceles a países en todo el mundo que amenazan con una desaceleración de la economía mundial.

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, la presidenta de la Comisión Europea, Ursula von der Leyen, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, el primer ministro japonés, Shigeru, la primera ministra italiana, Giorgia Meloni, el primer ministro canadiense, Mark Carney, el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskiy, el primer ministro británico, Keir Starmer, y el canciller alemán, Friedrich Merz, asisten al desayuno de trabajo V del G7, Ucrania y la OTAN, durante la Cumbre de Líderes del G7 en Kananaskis, en Alberta, Canadá, el 17 de junio de 2025. REUTERS – Amber Bracken

La Unión Europea, por ejemplo, sigue negociando sus lazos comerciales con Washington. Al respecto, en el marco de la cumbre la presidenta de la Comisión Europea, Úrsula von der Leyen, aseguró que, a pesar de que “es complejo”, las conversaciones avanzan y que está “presionando para ganar más velocidad”.

Zelenski llega a la cumbre y recibe millonaria ayuda

La retirada del presidente estadounidense estuvo seguida por la llegada de su homólogo ucraniano, Volodímir Zelenski. El primer ministro canadiense, Mark Carney, recibió a Zelenski y se reunieron juntos con los representantes del Reino Unido, Francia, Alemania, Italia y Japón. También participó el jefe de la OTAN, Mark Rutte.

El encuentro apuntaba a debatir el curso de la guerra en suelo ucraniano y respaldar la postura de Kiev. Para ello, Carney anunció que su país le ofrecerá 2.000 millones de dólares canadienses (casi 1.500 millones de dólares estadounidenses) adicionales en ayuda militar a Ucrania.

El primer ministro canadiense, Mark Carney, y el presidente ucraniano, Volodymyr Zelenskiy, caminan durante la Cumbre de Líderes del G7 en Kananaskis, en Alberta, Canadá, el 17 de junio de 2025. REUTERS – Amber Bracken

A pesar de que no estuvo presente, se sabe que la postura de Trump dista de la de los demás líderes del Grupo de los Siete, quienes subrayan que Rusia es el agresor en la guerra y no tambalean en su apoyo al lado ucraniano. El lunes, por ejemplo, el republicano mencionó una vez más que el conflicto no habría tenido lugar si los miembros del G7 no hubieran expulsado a Vladimir Putin de la organización en 2014.

La perspectiva sobre Irán

Antes de abandonar Canadá, el presidente estadounidense se unió a los demás en un comunicado en el que afirmaba que Teherán “nunca podrá tener un arma nuclear” y pedía una “desescalada de las hostilidades en Medio Oriente, incluyendo un alto el fuego en Gaza”. Aunque breve, la declaración fue un moderado logro para el grupo.

De vuelta a este martes, una de las voces más fuertes frente al intenso cruce de enfrentamientos entre Israel e Irán fue el canciller alemán Friedrich Merz. El líder de Alemania aseguró que planeaba elaborar una propuesta de comunicado final sobre ese conflicto que enfatizara en que “bajo ninguna circunstancia se debe permitir que Irán adquiera material capaz de fabricar armas nucleares”.

Merz también indicó que el liderazgo actual iraní “está muy debilitado y probablemente no recuperará su antigua fuerza, lo que hace incierto el futuro del país”. Al tiempo, hizo énfasis en que la destrucción completa del programa de armas nucleares de Irán podría estar en la agenda si la República Islámica no da marcha atrás y regresa a las negociaciones nucleares.

