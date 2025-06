El mundo árabe piensa diferente sobre la guerra con Irán

Es una sensación novedosa en todo el mundo árabe: ha estallado una guerra regional, pero por una vez, no involucra a países árabes (al menos no todavía)

Un sirio usa su celular para tomar fotografías de misiles iraníes en dirección a Israel, mientras cruzan el espacio aéreo de Damasco, Siria, el viernes 13 de junio de 2025 (AP Foto/Omar Sanadiki)





Fuente: infobae.com

La tendencia del día en redes sociales en el Líbano son los videos de misiles balísticos surcando el cielo nocturno. Los proyectiles, disparados por Irán contra Israel, han sido el dramático telón de fondo de fiestas, cenas e incluso algunas bodas. Algunas personas que comparten estos videos se alegran de ver ataques contra Israel, que declaró la guerra en el Líbano el año pasado. Muchas otras simplemente sienten alivio de que los misiles se dirijan a otro lugar. Esta última es una sensación novedosa, no solo en el Líbano, sino en todo el mundo árabe. Ha estallado una guerra regional, pero por una vez, no involucra a países árabes (al menos no todavía).

Ha habido poca simpatía por Israel, lo cual no debería sorprender: sus brutales tácticas en Gaza durante los últimos 20 meses han convertido incluso a algunos de sus antiguos admiradores árabes en acérrimos críticos. Las escenas de misiles balísticos impactando en Tel Aviv, Haifa y otras ciudades han parecido, para algunos espectadores de la región, un pequeño golpe de karma. Lo que quizás sea menos obvio es la falta de simpatía hacia Irán.

La República Islámica ha pasado décadas armando y financiando milicias en países árabes: Hezbollah en el Líbano, los hutíes en Yemen y muchas otras en Irak. Su propósito era servir como la defensa avanzada de Irán, una póliza de seguro contra ataques israelíes o estadounidenses. Con el tiempo, se convirtieron en fuerzas incontrolables: las milicias iraníes asesinaron a decenas de líderes (incluido un ex primer ministro libanés), saquearon miles de millones de dólares del Tesoro y perpetraron ataques contra países vecinos, entre ellos Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos (EAU).

Para muchos en el Levante y el Golfo, Irán era una potencia hegemónica poderosa y odiada, hasta que, de repente, dejó de serlo. La facilidad con la que Israel penetró en los servicios de seguridad iraníes ha sido motivo de confusión y alegría en la región. El Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI), la vanguardia del poder iraní, se afianzó en los países árabes; irónicamente, no se percató de lo que Israel hacía en su propio patio trasero.

En ningún lugar es más fuerte la alegría por el mal ajeno que en Siria, que acaba de emerger de una década de guerra civil contra el régimen de Bashar al-Assad. Assad, quien huyó del país en diciembre, no habría podido resistir tanto tiempo sin la ayuda de Irán, que envió al CGRI y milicias aliadas para apuntalar su régimen.

Algunos de los comandantes iraníes asesinados por Israel el 13 de junio desempeñaron un papel central en la guerra siria, que cobró la vida de más de medio millón de personas. Los sirios celebraron rápidamente su caída. Un hombre llevó una caja de dulces a la embajada iraní en Damasco, que ha permanecido cerrada desde la huida de Assad. Otro bromeó diciendo que probablemente era el único lugar seguro del territorio iraní, porque estaba vacío. Tras una década de brutalidad, es difícil envidiar a los sirios por ese humor tan morboso.

Un grupo de bomberos trabaja en el sitio de una explosión en un complejo residencial en el norte de Teherán, Irán, el viernes 13 de junio de 2025 (AP Foto/Vahid Salemi)

Para la mayoría, sin embargo, esta guerra es como un espectáculo. Al comienzo de la guerra entre Irán e Irak en la década de 1980, Menachem Begin, el primer ministro israelí, deseó buena suerte a ambos bandos. Hoy en día, se escuchan sentimientos similares entre el público árabe: las redes sociales están llenas de chistes sobre servir aperitivos y bebidas para ver “el partido” cada noche, mientras Israel e Irán intercambian disparos.

El tono es bastante diferente en los canales de noticias panárabes. Al-Jazeera, la emisora ​​financiada por Qatar, se ha mostrado ampliamente comprensiva con Irán en su cobertura. Es fácil de entender: el canal es hostil a Israel, y Qatar ha intentado durante mucho tiempo mantener relaciones cordiales con Irán, con quien comparte la propiedad del enorme yacimiento de gas South Pars en el Golfo Pérsico. Pero el tono también ha sido inesperadamente mesurado en los medios de comunicación gestionados por Arabia Saudita. La ideología no es un factor aquí. Los saudíes han visto a Irán como su archienemigo desde hace tiempo. Hace tres años, cuando Irán estalló en protestas contra el régimen, sus medios de comunicación cubrieron los disturbios con entusiasmo: incluso pequeñas manifestaciones en pueblos remotos se convirtieron en noticias de última hora.

Hoy, sin embargo, a los saudíes les preocupa antagonizar a su vecino regional, no sea que Irán culpe al reino de incitar la guerra y decida atacarlo (como hizo en 2019). Se ha indicado a los funcionarios saudíes que no difundan voces israelíes agresivas ni se detenga en la vulnerabilidad del régimen iraní. Sin embargo, si el régimen cae, el tono en el Golfo podría cambiar: la deferencia saudí hacia Irán es táctica, no sincera.

La guerra en Irán ha disipado cualquier duda persistente en la región sobre la hegemonía regional de Israel. “Israel es aterrador y poderoso, y confirma día tras día que domina el ámbito militar y de inteligencia”, escribió Abdulkhaleq Abdulla, académico emiratí y uno de los críticos más abiertos de Israel en su país. Sin embargo, su creciente fuerza es fuente de creciente preocupación, incluso en países como los Emiratos Árabes Unidos, el aliado árabe más cercano de Israel.

Israel ha demostrado su capacidad para aplastar a sus enemigos, primero los árabes, ahora los persas. Pero parece no tener interés en colaborar con sus aliados para construir un orden regional más estable. La guerra en Gaza sigue su curso, causando sufrimiento a los palestinos y descontento en todo el mundo árabe. La guerra en Irán corre el riesgo de involucrar a otros países. “(Israel) se convierte en la principal fuente de inestabilidad en la región, una posición que solía compartir con Irán”, dice Mohammed Baharoon, analista en Dubái. Los países del Golfo, en particular, buscan estabilidad y calma; Israel parece ofrecer todo lo contrario.