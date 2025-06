El régimen de Bielorrusia liberó a 14 presos políticos: entre ellos se encuentra el líder opositor Sergei Tijanovski

Fuente: infobae.com

El opositor bielorruso Sergei Tijanovski salió en libertad este sábado, después de permanecer más de cinco años en una prisión bielorrusa. La noticia la confirmó su esposa, Svetlana Tijanovskaya, líder de la oposición en el exilio y una de las principales figuras críticas contra el régimen de Alexandr Lukashenko.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Junto a Tijanovski, otros 13 presos políticos fueron liberados este sábado. Entre ellos se encuentran Natalia Dúlina (encarcelada en 2022); Akijiro Gaevski-Janada (2020); Galina Krasniánskaya (2023); Ígor Kornei (2023); Kiril Balajonáu (2022); Ígor Losik (2020); y Serguéi Sheleg (2024); entre otros.

La liberación de estos opositores se produjo en un contexto de negociaciones y aproximaciones diplomáticas impulsadas por representantes de Estados Unidos y la mediación de actores internacionales.

Tijanovskaya expresó su alegría por la liberación de su esposo mediante un mensaje en sus redes sociales: “Mi marido Sergei ha sido liberado. Es difícil describir la alegría que siento en mi corazón”.

Asimismo, agradeció la intervención del presidente estadounidense Donald Trump, así como la del enviado especial para Ucrania, Keith Kellogg, quienes desempeñaron un papel relevante en las gestiones diplomáticas que precedieron la liberación. La opositora también mencionó el trabajo conjunto de los aliados europeos en este proceso, que culminó con la excarcelación de uno de los presos políticos más emblemáticos del país.

Sergei Tijanovski había sido detenido en 2020 en la ciudad de Grodno, acusado de organizar disturbios masivos cuando intentaba registrarse como candidato para las elecciones presidenciales. Aquel proceso electoral, celebrado ese mismo año, resultó ampliamente cuestionado por su falta de transparencia y por las denuncias de fraude atribuidas a la maquinaria estatal que respalda a Lukashenko, quien gobierna Bielorrusia desde 1994. Tras su detención, Tijanovski fue condenado en 2021 a 18 años de prisión, convirtiéndose en uno de los símbolos de la represión política en el país.

Tras su liberación, el opositor ya se encuentra en Vilna, capital de Lituania, donde su esposa se exilió años atrás escapando de la persecución del régimen.

El ministro de Asuntos Exteriores de Lituania, Kestutis Budrys, declaró que los 14 presos políticos liberados se encontraban “a salvo en Lituania” y “recibiendo la atención adecuada”. “Hoy, 14 presos políticos, entre ellos Sergei Tikhanovsky, que habían sido encarcelados por el régimen (de Bielorrusia), han sido liberados con éxito. Ahora se encuentran a salvo en Lituania y están recibiendo la atención adecuada. El papel de Estados Unidos en la liberación ha sido fundamental”, declaró Budrys, y pidió que se liberara a los numerosos presos políticos que aún permanecen encarcelados.

La liberación de Tijanovski y el resto de los opositores se enmarca en un momento de intensos movimientos diplomáticos y acuerdos en la región.

Este sábado, Keith Kellogg viajó a Bielorrusia para reunirse con el dictador Alexandr Lukashenko, un encuentro que se interpreta como parte de las gestiones internacionales orientadas no solo a la situación de los presos políticos, sino también al futuro de la seguridad en Europa Oriental y la posible resolución de la guerra en Ucrania.

“El firme liderazgo del presidente Trump resultó en la liberación de 14 prisioneros de Bielorrusia hoy. Gracias al gobierno lituano por su cooperación y asistencia; siguen siendo un verdadero amigo y aliado”, informó el asistente de Kellog, John Cole, a través de la red social X.

En la reunión con Kellogg, Lukashenko defendió su derecho a dialogar con Estados Unidos y abordar las relaciones bilaterales entre ambos países. “Ha generado mucha controversia internacional con su visita, pero me pregunto por qué, ¿acaso no podemos dialogar con normalidad y hablar de nuestros asuntos, de las relaciones entre Bielorrusia y Estados Unidos?”, remarcó el mandatario durante el encuentro con el emisario estadounidense.

Medios internacionales sugieren que el contacto entre ambas partes respondería también a la reciente dinámica de intercambio de prisioneros entre Estados Unidos y Rusia, en la cual Bielorrusia participó con la liberación de varios detenidos, entre ellos un periodista estadounidense de Radio Liberty en febrero pasado.

Durante el encuentro, Kellogg subrayó la importancia de la prudencia y la justicia para evitar una escalada de las crisis internacionales. Advirtió sobre el peligro que representa el agravamiento de los conflictos en la región, instando a la adopción de una postura responsable en la gestión de los problemas actuales. Lukashenko, por su parte, garantizó la seguridad de Kellogg durante su estancia en el país y reiteró su disposición a mantener conversaciones sinceras y abiertas “para obtener los mejores resultados”.

El enviado de Trump para Ucrania, Keith Kellogg, viajó a Bielorrusia para reunirse con el dictador Alexandr Lukashenko (Press Service of the President of the Republic of Belarus/Handout via REUTERS)