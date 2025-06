El senador Rodrigo Paz denuncia irregularidades en encuestas electorales

Paz denunció que encuestas incluyen a candidatos que ni siquiera están habilitados. Pide al TSE medidas para asegurar un proceso electoral justo.

Fuente: https://lapatria.bo

El senador Rodrigo Paz Pereira ha declarado que el Tribunal Supremo Electoral (TSE) se reunió recientemente para discutir la viabilidad de los recursos económicos necesarios para las elecciones programadas para el 17 de agosto. Durante su intervención, destacó un crédito japonés de 100 millones de dólares como un punto clave en esta discusión.

Paz criticó la falta de apoyo por parte del masismo y denunció irregularidades en las encuestas electorales, las cuales, según él, excluyen a ciertos candidatos. En el encuentro del TSE, se centraron en uno de los créditos especiales que permitirían llevar a cabo las elecciones, específicamente el crédito japonés de 100 millones de dólares.

“Todo lo demás es cuento y así también es postergar unas elecciones; me vuelvo, me ratifico en mis declaraciones que hay varios factores que no quieren elecciones nacionales”, afirmó Paz, dejando claro su descontento con la situación actual.

Demandas al TSE

Además, el senador pidió al TSE que se utilicen encuestadoras certificadas y que todos los candidatos se presenten correctamente. Reclamó que durante el fin de semana, algunas encuestadoras en Santa Cruz realizaron consultas sobre candidatos que no están habilitados para participar en las elecciones, pero que deliberadamente no se incluyó a otras fuerzas que sí están en carrera.

“Qué coincidencia, cuando hay grupos de poder electorales que quieren que las elecciones desde la oposición se lleven solo con dos candidatos y nos eliminan al resto de candidaturas que estamos emergiendo del Poder Popular”, informó Paz, subrayando su preocupación por la falta de representación de candidatos legítimos.

Las demandas que recibe el TSE / RRSS

Manipulación de encuestas

Paz denunció al Tribunal Electoral, señalando que debería certificar y verificar que las encuestadoras consulten a todas las candidaturas. Según él, si esto no se hace, se corre el riesgo de que las encuestas sean manipuladas a través de instituciones privadas.

Finalizó su intervención diciendo: “Esto no es bueno para la democracia, y quiero saber que esta denuncia al Tribunal Supremo Electoral, varias encuestadoras no están incluyendo el nombre de Rodrigo Paz y el capitán Lara; lo hacen para que no seamos parte de los resultados finales”.

/KMMN