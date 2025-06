Emmanuel Macron advirtió que usar fuerza militar para cambiar el régimen en Irán es un grave error

Esta advertencia se produce tras la declaración de Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos no matará al líder supremo iraní, Ali Khamenei, “al menos por ahora”

El presidente de Francia, Emmanuel Macron, advirtió este martes que un cambio de poder en Irán a través de medios militares provocaría “caos” en la región. Esta advertencia se produce tras la declaración de su homólogo estadounidense, Donald Trump, quien aseguró que Estados Unidos no tiene planes de matar al líder supremo iraní, Ali Khamenei, “al menos por ahora”.

Durante la cumbre del G7 en Canadá, Emmanuel Macron afirmó a la prensa: “Creo que el mayor error sería intentar lograr un cambio de régimen en Irán por medios militares porque eso conduciría al caos”.

El presidente francés instó a Trump a reunir a las partes involucradas en una mesa de negociaciones, mientras crecen las especulaciones sobre una posible intervención de Estados Unidos en el conflicto entre Israel y la República Islámica, que este martes cumple su quinto día de intensos ataques.

“¿Alguien piensa que lo que se hizo en Irak en 2003 fue una buena idea? ¿Alguien piensa que lo que se hizo en Libia la década anterior fue una buena idea? No”, cuestionó Macron.

“Creo que necesitamos que Estados Unidos traiga a todos de vuelta a la mesa” de negociaciones, expresó Macron.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump; el presidente de Francia, Emmanuel Macron; y el primer ministro de Canadá, Mark Carney, posan juntos durante la foto oficial familiar en la Cumbre del G7 en Kananaskis, Alberta, Canadá, el 16 de junio de 2025. (REUTERS/Kevin Lamarque)

No obstante, también reafirmó que “Irán no debe tener armas nucleares” y señaló que Teherán “es la principal fuente de inestabilidad” en la región. “La posición de Francia es clara”, subrayó, enfatizando que la prioridad actual es lograr la desescalada.

Macron anunció que este miércoles a las 16:00 horas locales se llevará a cabo un consejo de seguridad y defensa en el Palacio del Elíseo.

Por otro lado, este martes Trump negó que su salida anticipada de la cumbre del G7 en Canadá estuviera vinculada a un posible alto al fuego entre Israel e Irán. A través de su red Truth Social, el mandatario republicano desmintió las declaraciones de Emmanuel Macron, quien había insinuado que Washington estaba realizando gestiones diplomáticas para frenar la escalada militar en Medio Oriente.

“El presidente Emmanuel Macron, que busca publicidad, dijo erróneamente que abandoné la cumbre del G7 en Canadá para volver a Washington a trabajar en un ‘alto el fuego’ entre Israel e Irán”, escribió Trump.

“¡Está equivocado! No tiene idea de por qué estoy en camino a Washington, pero ciertamente no tiene nada que ver con un alto el fuego. Es algo mucho más grande. Ya sea intencionalmente o no, Emmanuel siempre se equivoca. ¡Estén atentos!”, añadió.

La tensión en Medio Oriente continúa escalando mientras los líderes internacionales enfrentan profundas diferencias sobre cómo abordar el conflicto. En este contexto, la convocatoria al consejo de seguridad y defensa en Francia subraya la importancia de buscar soluciones mediante el diálogo y la cooperación, en un momento crítico para la estabilidad global.