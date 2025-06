«En vez de mejorar, empeoramos»: Conductores sienten bronca e impotencia por la falta de combustible

Con palabras cargadas de rabia, conductores no encuentran solución a la crisis que atraviesa el país.







Fuente: Red Uno

Bronca e impotencia, así se siente la población en las calles ante la escasez de combustible en todo el país.

Conductores no saben qué hacer ante esta situación que ha provocado la reducción en el ingreso de recursos económicos. «En vez de mejorar, empeora», así afirman los transportistas que esperan por varias horas en fila.

«Me siento con bronca e impotente ante ver que no podemos hacer nada, esto es pérdida de tiempo. No sabemos si vamos a solucionar esto con un cambio de gobierno, al parecer no hay solución», afirman.