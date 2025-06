Escándalo entre Lamine Yamal y una influencer de Only Fans tras las fotos del supuesto romance: “Muy feo que él lo haya negado”

En medio de las especulaciones, el delantero publicó un contundente mensaje en sus redes sociales, con el que buscó zanjar las versiones. El futbolista utilizó su cuenta de Instagram para publicar una serie de imágenes de sus vacaciones en Brasil, acompañadas de una frase tajante: “Soltero y feliz, esto es Brasil!”

La afirmación llegó después de varios días en los que la prensa española y las redes sociales especularon intensamente sobre la naturaleza del vínculo entre Yamal y Vázquez. El origen de los rumores fue una serie de fotografías y videos en los que ambos aparecían en escenarios vacacionales en Italia, lo que llevó a diversos medios del espectáculo y a usuarios a pensar en una posible relación entre la joven figura azulgrana y la influencer de 30 años. Es más, la revista Lecturas, en España, publicó fotos del encuentro entre ambos en sus vacaciones.

Mientras Yamal compartía parte de sus días de descanso con Neymar Jr en Brasil, su entorno cercano, así como fuentes del propio club catalán, intentaron enfriar las habladurías asegurando que el futbolista había realizado el viaje acompañado por otros jugadores y amigos. Sin embargo, la exposición pública continuó y acabó alcanzando a Fati Vázquez, quien se convirtió en objeto de crítica y acoso en redes sociales.

Ante la declaración de Yamal de estar “soltero y feliz”, la influencer decidió manifestarse. En diálogo con el medio Pronto, Vázquez fue directa: “Me parece muy feo que él lo haya negado. No tengo nada que ocultar. El primero que mintió fue él”. Así, rechazó las versiones que sugerían que buscaba notoriedad a través del vínculo con el futbolista. “No me hace falta ningún hombre, por mucho dinero que tenga para poderme ir de vacaciones a ningún sitio”, afirmó. Además, la modelo, también conocida en el ambiente por tener una cuenta de Only Fans, defendió su trayectoria pública al sostener: “No soy una desconocida. Esta historia genera repercusión porque los dos somos conocidos”.