Esposas de policías califican a Evo Morales como ‘terrorista’ y anuncian una marcha de protesta

Declaran ‘persona no grata’ al exmandatario por la muerte de uniformados en Llallagua y Cochabamba; además, exigen el equipamiento necesario para los efectivos del orden.

La representante de las esposas de policías, Guadalupe Cárdenas, anunció que la familia policial determinó declarar ‘persona no grata’ al expresidente Evo Morales, a quien calificó como ‘terrorista’ por ser el supuesto responsable de las muertes de cuatro efectivos policiales durante los operativos de desbloqueo de la pasada semana en la localidad de Llallagua, en el norte de Potosí, y en la carretera que une Cochabamba con el occidente del país.

La dirigente se moviliza por todo el país para coordinar con las representaciones departamentales marchas de protesta contra las acciones extremistas promovidas por los sectores movilizados que responden al líder de las seis federaciones del trópico de Cochabamba, que dejaron el saldo de al menos seis personas fallecidas, entre ellas cuatro uniformados, durante los quince días de bloqueos que paralizaron al país.

“Nos encontramos en estado de emergencia porque nuestros policías murieron asesinados, los han torturado, les han disparado por la espalda y esto no puede quedar impune; Evo Morales es un terrorista, está atentando contra el pueblo boliviano y ahora contra nuestras familias. Ya no vamos a permitir que nuestros esposos sigan yendo desprotegidos a enfrentar estos bloqueos violentos. Por eso, desde hoy lo declaramos persona no grata para la familia policial”, apuntó Cárdenas.

En ese sentido, señaló que los efectivos del orden ‘no pueden continuar expuestos’; por ello, en la marcha para exigir la aprehensión de Morales, también se reclamará los implementos de protección y el material antidisturbios para los servidores policiales, vale decir, chalecos antibalas, cascos, escudos; además de las garantías institucionales para que puedan hacer uso de sus armas de fuego que, por reglamento, están facultados a portar y utilizar en caso necesario.

“No se está yendo contra bloqueadores, se está yendo contra un grupo terrorista que está totalmente armado, que tiene francotiradores, que tienen tecnología de última generación, armamento, dinamita, hondas, que han cazado y agarrado a los policías. Lo que hicieron estos vándalos, estos terroristas, es increíble; lamentablemente han caído cuatro jóvenes, uno de 23 años y el otro que ha sido masacrado como los esposos Andrade, le pusieron dinamita y reventó”, reclamó la representante.

La muerte de los esposos Andrade ocurrió en octubre del año 2000, durante una movilización de los cocaleros del Chapare. El teniente de Policía David Andrade, de 26 años, su esposa Graciela Alfaro, de 19, además de los sargentos Gabriel Chambi y Silvano Arroyo, murieron después de haber sido secuestrados por los cultivadores de coca. Los militares estaban encargados de la erradicación de cultivos de coca y ello generó la violenta reacción de los cocaleros. Nancy Fernández, testigo de los hechos, identificó en 2003 a los entonces dirigentes Evo Morales y a Margarita Terán como autores intelectuales de las muertes.

Sectores del ala evista del MAS protagonizaron una serie de bloqueos en distintos puntos del país, para presionar al Tribunal Supremo Electoral (TSE) a que inscriba a Morales y pedir la renuncia de Luis Arce Catacora. Sin embargo, los desbloqueos ordenados por el gobierno cobraron la vida de seis personas, cuatro policías y dos civiles, según reportes oficiales; tres de ellos por disparos de arma de fuego de presuntos francotiradores, otros dos torturados y un último, días después, aparentemente por lesiones causadas por los golpes.

“Por eso, no pueden enfrentarse solo con el escudo y el tolete, mediante una resolución se tiene que permitir que utilicen sus armas de reglamento, porque esta gente está totalmente armada y Evo Morales va a seguir haciendo más bloqueos, va a seguir marchando, tratando que se genere más caos en Bolivia, por eso hemos pedido al ministro de Gobierno una reunión para explicarle el malestar que existe. Evo Morales no es un partido político, es un terrorista, para la familia policial es persona no grata”, subrayó.

Guadalupe Cárdenas anunció una movilización nacional de esposas y familiares de policías, que busca no solo protestar contra Evo Morales, sino también exigir al Gobierno garantías para la vida de los efectivos del orden. “No vamos a permitir más bajas”, remarcó. “Este hombre ya debería ser capturado, tiene una orden de aprehensión, en ese lugar ‘México Chico’ cerca de Llallagua está la gente de él, narcotraficantes colombianos, venezolanos, trabajando con el tema del narcotráfico”, certificó.

Evo Morales pidió en las pasadas horas una investigación internacional sobre las muertes y evadió su responsabilidad y de los bloqueadores sobre los decesos; en cambio, denunció una supuesta ‘violencia selectiva’ impulsada desde el Gobierno de Luis Arce contra sus seguidores. La posición recibió fuertes críticas desde el ámbito político, analistas y ahora la familia policial, que considera que el exmandatario guarda responsabilidad directa sobre los hechos violentos, al alentar la confrontación desde su discurso político.