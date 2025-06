«Estamos jodidos, rejodidos»: Ponchos Rojos lamentan la escalada de precios y exigen soluciones

La dirigencia campesina exige que el Gobierno ponga fin a la crisis económica que vive el país.

eju.tv / Video: Erbol

Los Ponchos Rojos del altiplano de La Paz lamentaron la escalada de precios de los productos de la canasta familiar y afirmaron que «estamos rejodidos» por la crisis económica, razón por la que se encuentran movilizados para exigir soluciones.

«Luchemos por las necesidades, reivindicaciones sociales del pueblo, esa reivindicación es en este momento luchar contra la pobreza, miseria, hambre; no hay trabajo, no hay suficiente producto para comprarse, no hay dinero, estamos jodidos, rejodidos todos los sectores populares», manifestó el dirigente campesino David Mamani.

El secretario ejecutivo de la Federación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de la Provincia Omasuyos Ponchos Rojos, Enrique Mamani, amenazó este lunes con el inicio de marchas y bloqueos si el Gobierno no da soluciones, en 48 horas, a la crisis económica que se refleja en la escasez de combustible, falta de dólares e incremento de precios de la canasta familiar, entre otros.

«Ha subido la canasta familiar, se ha disparado el precio, han subido los pasajes, un pan ya cuesta 1,50, por eso estamos en las calles como una sola voz por el alza de la canasta familiar, que el Gobierno dé pronta solución», exigieron los campesinos.

Los seguidores del exjefe del MAS Evo Morales instalaron desde esta jornada nueve puntos de bloqueo en diferentes carreteras del país, principalmente en el departamento de Cochabamba, para cortar la normal transitabilidad vehicular entre oriente y occidente, en demanda de la renuncia de Luis Arce y solución a la crisis económica.