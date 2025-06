Eva Copa anuncia que pedirá licencia al Concejo para impulsar su campaña electoral a escala nacional

Fuente: Unitel

Sin precisar la fecha, la alcaldesa de El Alto, Eva Copa, anunció que en las próximas semanas pedirá licencia al Concejo Municipal para impulsar su campaña a escala nacional como candidata a la Presidencia por el Movimiento de Renovación Nacional (Morena) que participará en las elecciones programadas para el 17 de agosto.

“En una semanas más llamaremos al Concejo Municipal a una sesión para solicitar el permiso y así podamos tener mayor presencia a nivel nacional con nuestra fuerza política Morena”, anunció Copa en un contacto con la prensa de Santa Cruz, donde viajó para participar de la Cumbre por la Democracia que organizó el Tribunal Supremo Electoral (TSE).

Manfred Reyes Villa, alcalde de Cochabamba, tomó la misma decisión para precisamente dedicar tiempo a su campaña.

La alcaldesa alteña detalló que Morena es una fuerza política nueva y que toma con mucha responsabilidad cada decisión “para cumplir los objetivos planificados dentro de nuestra visión y misión”, cita un boletín institucional.

Copa y su acompañante de fórmula, Jorge Richter, participaron el jueves en el IV Encuentro Multipartidario por la Democracia que convocó el Tribunal Supremo Electoral para garantizar las elecciones del 17 de agosto.

“Morena es una fuerza política nueva que quiere dar oportunidad a los jóvenes y a las mujeres y también a hombres y mujeres que no han tenido la oportunidad de incursionar en ámbito político porque no tenían los recursos y no tenían al padrino”, señaló.

“Estas nuevas generaciones nos han demostrado que nada es estático, todo va cambiando. Y ahora nos toca cambiar y nos toca transformar y dar la oportunidad a ellos”, puntualizó la exsenadora”, señaló.