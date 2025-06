«Evo es el cáncer del país», dice el líder cívico cruceño y exige a Arce resolver la crisis

El Comité pro Santa Cruz también pidió al Gobierno desbloquear rutas y «dejar de estorbar» si no puede dar soluciones

Fuente: eldeber.com.bo

La crisis económica, los bloqueos y la escasez de combustible generan preocupación en diferentes sectores del país. Desde Santa Cruz, el Comité Cívico apuntó al presidente Luis Arce como principal responsable de la situación y exigió medidas urgentes para frenar el deterioro económico.

“El país colapsó y Arce no admite que no ha podido llevar adelante las riendas del país”, afirmó Stello Cochamanidis, presidente del Comité pro Santa Cruz, en conferencia de prensa. En su criterio, el mandatario debe asumir su rol y “dar soluciones” en lugar de “contar los problemas que él mismo creó”.

El líder cívico también responsabilizó al expresidente Evo Morales por los bloqueos instalados en varias regiones. “Es Evo Morales el causante de eso, el jefe de Arce. Él es el responsable de los bloqueos y de toda la desgracia que está sucediendo. Evo Morales es el cáncer de este país”, sostuvo.

Cochamanidis propuso liberar de forma inmediata la importación de combustible sin restricciones y las exportaciones para evitar más daños a la economía. “La única forma de que esto suceda en estos momentos es que de verdad se libere la importación de combustible. Que no hayan los más de 80 requisitos que pone el Gobierno para seguir trabando”, dijo.

Aseguró que el Movimiento Al Socialismo no volverá al poder y reiteró su pedido a las autoridades para que actúen con firmeza. “Si no ayudan, que no estorben y que dejen trabajar a los que pueden hacerlo. De una vez por todas tiene la justicia, la Policía, que sentarle la mano a Evo Morales”, exigió.

La posición del Comité surge en medio de bloqueos que afectan a varias rutas y paralizan la circulación de carburantes, alimentos y pasajeros. El Gobierno sostiene que los cortes son promovidos por Morales para forzar su habilitación como candidato, mientras que los movilizados denuncian la falta de combustible y el alza de precios.