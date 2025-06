Evo sobre las elecciones: “A este paso, de lejos gana la derecha”

Este domingo Evo Morales habló sobre las elecciones del 17 de agosto y considera que la oposición ganará las elecciones.

Fuente: Unitel

El expresidente Evo Morales nuevamente habló en su programa radial sobre las elecciones programadas para el 17 de agosto y considera que el MAS y la izquierda pueden sufrir una derrota y habla de una segunda vuelta.

“A este paso, de lejos gana la derecha, no gana en primera vuelta, vamos a volver a los tiempos neoliberales; no creo que el candidato pase el 40%, ni 30%”, dijo Morales.

Además, Morales cree que hubo “un plan” para “eliminar” al Movimiento al Socialismo (MAS) con el objetivo de no dejarlos participar en comicios presidenciales.

“Durante el golpe, el Tribunal Supremo Electoral quería proscribir al MAS. Yo llamé desde Argentina y hablé con algunos miembros del Tribunal Supremo Electoral y me dijeron ‘Evo tenemos presiones internas y externas para proscribir y eliminar’, ese es el plan del imperio”, dijo.

[Foto RKC] / Evo Morales reunido este domingo con sus seguidores

En referencia a la gente de su entorno social, Morales dijo que sus seguidores que lo acompañaron en su trayectoria política ahora decidieron apoyar a otro partido con miras a las elecciones generales. Bajo ese contexto el exmandatario dijo sentirse “traicionado”.

“Para la historia, creo que soy el político más traicionado en Bolivia por ser antimperialista, a esa conclusión llegué (…). Ahora, como Evo no puede ser candidato, se van a otro partido, de frente y sin decir nada”, dijo Morales este domingo.

Ante estas determinaciones personales, Morales apuntó de “oportunistas” a sus exseguidores que se alejaron el evismo.

“No puedo entender que algunos (seguidores) hasta hace dos o tres semanas atrás, (me dijeron) ‘Evo hay que seguir en la última batalla’ y ahora están en otro partido, yo pensé que tenía formación ideológica, (…) se van cobardemente, yo les llamó, pero ya no me contestan (la llamada)”, dijo.