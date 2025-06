Exigen liberar mercados, tecnología y biotecnología para encarar la crisis

La Confederación Agropecuaria Nacional (Confeagro) se reunió ayer en Cochabamba, donde analizó la actual situación del sector por las medidas ordenadas por Evo Morales para que lo habiliten como candidato, y dieron algunas alternativas para lidiar con la actual coyuntura, dentro de las propuestas está la liberación del mercado, la tecnología y la biotecnología.

Fuente: El Diario

El mercado de La Paz siente los efectos de los bloqueos ordenados por Evo Morales, como en 2019, al parecer quiere reeditar, según el analista económico Joshua Bellott, en declaraciones a medios de comunicación.

En ese sentido, la Confeagro, a través de un comunicado, expresó su profunda preocupación y manifestó la molestia de miles de productores que hoy están siendo golpeados por una crisis que combina abandono, violencia e indiferencia.

“Los bloqueos de carreteras promovidos por Evo Morales, con la complicidad, por inacción del gobierno de Luis Arce, ya han cobrado la vida de bolivianos inocentes”, señala el documento y agrega que se repite la historia: vidas truncadas por intereses políticos.

“Eso no es protesta. Eso es crimen. El Estado, por acción u omisión, es responsable”, alerta a tiempo de indicar que “los productores agropecuarios morimos un poco cada día”: no podemos sacar nuestros alimentos por las carreteras; no podemos acceder a insumos, mercados ni tecnología; nos niegan la biotecnología que el mundo ya usa, pero en Bolivia se frena por cálculo político; y nuestras tierras están bajo amenaza y el Estado calla.

“Bolivia ya no aguanta más. Y lo decimos con claridad: no puede haber seguridad alimentaria, ni estabilidad económica, ni paz social mientras se bloquea a la cadena alimenticia que sostiene gran parte del país”, cuestionó.

También critican la política del país, pues no piensa en la población. ¿Dónde está la visión de país? ¿Dónde está la sensibilidad con el sufrimiento y el hambre de la población?

Ante ese panorama tan negativo, el sector exhortó el cese inmediato de los bloqueos y que se restablezca el libre tránsito en todo el país; el gobierno de Luis Arce deje de mirar al costado y asuma su responsabilidad constitucional de proteger la vida, el trabajo y la producción.

Asimismo, exigen que se libere el acceso a mercados, tecnología y biotecnología, sin más excusas ideológicas y que se regularice el abastecimiento de carburantes y se resuelva la falta de dólares.

“Desde Confeagro y la cadena de abastecimiento, reafirmamos nuestro compromiso con la democracia, la producción y la paz, pero también advertimos: no seremos cómplices del silencio ni del miedo. Si el campo cae, Bolivia se hunde”, advierten.

