Familiares de pescadores presos denuncian montaje del régimen de Maduro para hacerlos pasar por narcotraficantes

Ocho trabajadores del mar fueron arrestados tras reportar un hallazgo de cocaína, mientras sus allegados denuncian irregularidades en el procedimiento y exigen una investigación transparente sobre la incautación del cargamento

Familiares de ocho pescadores detenidos en La Guaira, en la costa venezolana, están indignados porque los están acusando de narcotraficantes por la incautación de un cargamento de cocaína. Dijeron que fueron los pescadores quienes informaron a las autoridades de los paquetes parcialmente quemados con la droga. Ahora los acusan de traficar mil 564.52 kilos de cocaína. Así lo dieron a conocer pescadores del muelle La Zorra, amigos y familiares de los detenidos, en conversación con Infobae, quienes agregaron que el sábado 7 de junio, a las 11 de la mañana, una comisión de la Guardia Nacional fue a buscar a los pescadores que están detenidos.

“No solo fueron esos paquetes, en el lugar también había restos de lo que parece fuselaje de un avión”, por lo que presumen que pudiera ser una aeronave la que transportaba el cargamento de narcóticos. “También pudo ser una lancha, de las que pasan bastante por ahí llevando droga y no pudo seguir con el cargamento”, expresa un periodista que habló con pescadores del muelle La Zorra.

Los ocho pescadores detenidos son: Brayan Bello, Gabriel Jesús León, Pedro Jesús Urbaes, Marcos González, Carlos José Hernández, Hernando Valera, José Piñango y AAA, quien es menor de edad. “El error fue agarrar los paquetes y subirlos a las embarcaciones de pesca, creyendo que harían un favor y por eso los llevaron hasta tierra firme. Esos son muchachos trabajadores, no son ningunos narcotraficantes”, le dicen a Infobae.

Una joven, asegura que “ellos cuando encontraron la droga, la entregaron a las autoridades, entonces ¿por qué se los llevan presos? Todo el pueblo sabía de ese caso, porque no era ningún secreto, nadie estaba escondiendo nada y por eso los voceros y jefes de calle, salieron a pronunciarse”. Relata que temen por las presiones que han recibido de hacer silencio, desde que el sábado, al concentrarse en el muelle La Zorra, hablaron con periodistas que se acercaron al lugar.

Una de las mujeres dijo, en uno de los videos, que “somos chavistas, honestos y trabajadores”, al manifestar sentirse preocupados por lo que suceda con los ocho detenidos en La Guaira, dice mientras pide ayuda a Nicolás Maduro, a la Fiscalía y a Diosdado Cabello.

Fue a 30 millas Desde el Comando de Guardacostas de Armada Bolivariana, el Superintendente Nacional Antidrogas, MG (GNB) Danny Ramón Ferrer Sandrea, salió inmediatamente a decir que los ocho lancheros fueron detenidos a 30 millas (unos 48 kilómetros) del muelle La Zorra, al norte del estado La Guaira, y que tenían un cargamento de 1.564 kilogramos que podría ser cocaína. Ferrer, quien dijo cumplir instrucciones del ministro del Interior, Diosdado Cabello Rondón, aseveró que la incautación de la cocaína se logró gracias a un “excelente procedimiento, resultado de esta fusión popular militar y policial”, sin mencionar que los pescadores fueron quienes entregaron el narcótico a las autoridades.

El Superintendente Antidrogas agregó que además de las ocho personas detenidas, incautaron tres embarcaciones “con equipos de navegación y comunicación”, asegurando que “al ser descubiertos, los traficantes intentaron incendiar las embarcaciones para eliminar la evidencia”. Dio como versión que cuando la tripulación de una de las embarcaciones interceptadas “a 30 millas náuticas” al norte de La Guaira “se vio acorralada por las autoridades procedieron a incendiar esta embarcación para tratar de eliminar las evidencias que allí se encontraban”.

El Superintendente asegura que “gracias a una rápida y coordinada acción de los organismos de seguridad, se logró la intercepción de las naves y el descubrimiento del importante cargamento de cocaína”. Los pescadores del muelle La Zorra desmienten al MG Ferrer Sandrea.

En el sitio equivocado Mery Urbáez, hermana del pescador Pedro Urbáez, quien había salido ese día, muy temprano, a la pesca en su lancha La Elisa, le dijo al diario La Verdad de Vargas, que su hermano “es un muchacho trabajador, un padre de familia y no sabemos dónde lo tienen”. Otro familiar de los detenidos agregó que “ellos estaban faenando quizás en el sitio equivocado, a la hora equivocada”.

Un joven pescador relata que todos los días salen a “la faena de pesca” y cuando ocurrió el hecho que deriva en ocho detenidos no se ajusta a lo dicho por las autoridades, en lo que al lugar de donde supuestamente incautaron la droga, que según el MG Ferrer Sandrea fue a 30 millas del muelle. Las condiciones de las embarcaciones de los pescadores no dan para ubicarse tan distante de la costa, por lo que el joven asegura que sus “compañeros estaban faenando a una altura de 9 millas”, agregando que “es imposible que esas coordenadas concuerden”.

Explica que “nuestros pescadores” salen todos los días al mar solo un tanque de combustible, además que “algunos motores no están en buenas condiciones”, solo tres de ellas lo están. En medio de un grupo de personas, familiares y amigos de los detenidos, pide que se investigue lo que realmente sucedió, porque no es “agarrar a tres pescadores, los implican, los meten presos y no ha pasado nada”.

Se mostró indignado porque “no puede ser posible que ya ni siquiera dignamente honestamente podamos salir a faenar porque nos encontramos con esta situación tan vergonzosa”, aseverando que los pescadores del puerto de La Zorra nunca se habían visto envueltos en un problema así. Recordó que en la zona hay pruebas que demuestran la inocencia de los pescadores detenidos. “Hay video hay zarpe, donde las lanchas salen a una hora, hay cámaras de seguridad en nuestro muelle”, dijo agregando “no tenemos nada que esconder siempre y cuando la verdad salga a la luz pública”.

Finalmente, manifestó su molestia porque las autoridades expusieron públicamente a los detenidos, frente a las panelas de cocaína. “Tampoco es justo que le tomen una foto a nuestros pescadores, la suban a las redes sociales, sin tener la certeza de si son culpables o no y, mucho menos, sin tener prueba de verdad”.