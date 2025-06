FC Akron de Rusia hace oficial la compra del boliviano Roberto Fernández

Este martes, el FC Akron Tolyatti de Rusia anunció oficialmente la compra de los derechos federativos del jugador boliviano Roberto Fernández. El defensor, que tenía contrato con Bolívar, seguirá su carrera en el fútbol ruso hasta 2028.

“El lateral izquierdo boliviano se ha incorporado a nuestro club procedente del Bolívar a tiempo completo. El nuevo contrato de Fernández es por tres años”, dice el comunicado del Akron en su página web.

En la temporada 2024-2025, Fernández disputó 22 partidos con el Akron Toyaltti, 19 por el liga rusa y tres por la Copa de Rusia. El defensor tendrá su tercera temporada en Rusia, ya que anteriormente estuvo en el Baltika FC de Kaliningrado.

Según anunció el club rojinegro, el nuevo contrato del jugador camireño será por tres temporadas, es decir, hasta junio de 2028.

Hasta el momento, FC Akron Toyaltti y Bolívar no revelaron la cifra de la operación por el defensor, aunque se maneja que la compra de los derechos federativos fue entre $us 600.000 y $us 800.000.