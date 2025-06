Asimismo, considera que esta forma de organización política está siendo debilitada no solo por el desencanto de las mayorías populares, sino también por el ascenso de las derechas radicales que “consideran que la democracia es un estorbo” , alertó García Linera.

Además, observó que estas fuerzas han salido de la marginalidad para convertirse en opciones de gobierno con una legitimidad inquietante, así como también hay un tercer fenómeno: el rechazo de sectores medios que ven en la igualdad una amenaza a su estatus.

García Linera sostuvo que la democracia liberal, al haber acompañado los ciclos económicos del bienestar y el neoliberalismo, está hoy agotada porque ya no logra articular legitimidad política.

“Así como vemos el debilitamiento del globalismo neoliberal, también se está comenzando a experimentar la crisis de la democracia liberal”, advirtió la exautoridad al referir que frente a esta parálisis, emergen propuestas autoritarias que ofrecen soluciones rápidas a problemas como la inseguridad o la inflación.

No obstante, propuso no desechar la democracia liberal, sino superarla, remarcando que la posibilidad de una reinvención de la democracia no pasa por su sustitución, sino por su rebasamiento.