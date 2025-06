Gary Añez: “No me he apartado de Tuto, pero tengo diferencias con la gestión de campaña”

José Gary Añez reafirmó su apoyo a Tuto Quiroga, pero criticó que su campaña priorice las redes sociales sobre el trabajo territorial.

Fuente: Asuntos Centrales

El periodista y líder de opinión José Gary Añez aclaró que mantiene su apoyo al candidato Tuto Quiroga, pero expresó su desacuerdo con el enfoque de campaña adoptado por su equipo, al que considera excesivamente centrado en redes sociales y alejado del trabajo territorial. “Yo represento una voluntad de transformación en Santa Cruz. La estructura que encumbró a Tuto en primer lugar en Santa Cruz es la que nosotros construimos”, afirmó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Añez, que ha sido visible en actos proselitistas y que mantiene una conexión con el electorado cruceño desde su trayectoria como relator deportivo, respondió a quienes especulan sobre un distanciamiento con Quiroga tras la designación de Juan Pablo Velasco como candidato a la vicepresidencia. “Nunca fue mi prioridad ser candidato. Apoyé un programa construido con las demandas de la gente. No he tirado un portazo, ni he renegado. Me he portado como uno debe portarse en política: con seriedad, educación y altura”.

En la entrevista, Añez también fue crítico con el escenario político actual y la reciente cumbre de líderes, que, según él, dejó “un sabor a poco”. “Los causantes de lo que hoy vivimos estaban ahí. Le cargaron la responsabilidad al Tribunal Supremo Electoral, cuando la pacificación no puede surgir de un ente que solo administra procesos electorales”, cuestionó.

Finalmente, remarcó que su participación en la política no es individual, sino colectiva. “Yo no soy solo. Represento a un grupo de personas, a gremios, a líderes que quieren transformar Santa Cruz y Bolivia. Por eso, no puedo aceptar propuestas personales que excluyan a quienes han construido este instrumento político conmigo”.