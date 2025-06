Gobierno advierte acciones legales para que alcaldías controlen precios

El viceministro Jorge Silva dijo que el rol de las intendencias municipales es controlar, no regular los precios, para que no haya agio y especulación.

Por Erika Ibáñez

Fuente: La Razón

El viceministro de Defensa del Consumidor, Jorge Silva, advirtió este domingo que el Gobierno recurrirá a la Justicia para solicitar una acción de cumplimiento para que las alcaldías del país cumplan con su rol de controlar los precios en los mercados.

Según la autoridad, las alcaldías, vía intendencias, deben hacer que los vendedores en los mercados pongan en un lugar visible el precio de cada producto que comercializan, como parte de la lucha contra el agio y la especulación. “Las intendencias municipales se han creado, precisamente, para controlar; no para regular, no para fijar precios, sino, para controlar que no haya agio y especulación”, dijo.

Deben “controlar que las balanzas estén ‘cabalitas’, que no le estén engañando al consumidor, controlar que los productos sean de calidad, controlar el precio”, explicó Silva.

Además, denunció que en varias alcaldías no se asume la responsabilidad de control los precios en los mercados, lo que contribuye a que los comerciantes incurran en el ocultamiento e incremento de precios de productos de la canasta familiar, como el aceite.

Dijo que, como viceministerio, el personal es insuficiente para poder controlar en todos los mercados, por lo que se convocó a las intendencias municipales, que en algunos casos sí colaboró. “En La Paz dijeron que están pidiendo que enviemos una lista de productos y que por eso no realizan controles. Quiero entender como una falta de conocimiento de la normativa o es un pretexto para no hacer su trabajo. No les estamos pidiendo que fijen precios”, explicó.

El funcionario recordó que el parágrafo 37 del artículo 302 de la Constitución Política del Estado establece que una de las competencias de los gobiernos municipales autónomos son las “políticas que garanticen la defensa de los consumidores y usuarios en el ámbito municipal”.

Alcaldías

En ese marco, anunció que se gestiona para esta semana una reunión con autoridades de la Federación de asociaciones Municipales de Bolivia (FAM) y la Asociación de Municipalidades de Bolivia con la finalidad de coordinar un instructivo y una resolución que haga posible que los alcaldes cumplan con su obligación de defensa del consumidor en los mercados.

“Caso contrario, ya el ministro de Justicia, César Siles, ha anunciado que vamos a presentar una acción de cumplimiento para que todas las autoridades municipales cumplan (esta competencia) obligadamente. Si presentamos una acción de cumplimiento, va a ser ya ahí obligado que cumpla, porque el que no cumple se somete a un proceso por incumplimiento de resoluciones”, advirtió.

Silva espera que las autoridades ediles cumplan con su misión y obliguen a los vendedores en mercados a poner el precio a la vista de cada producto que venden, para evitar el agio y la especulación.

Recordó que en El Alto, Cochabamba y Oruro operativos ediles descubrieron en puestos de venta de mercados ocultos importantes lotes de aceite, y se los obligó a vender a Bs 14 el litro.

Ante la escasez e incremento de precios de varios productos, particularmente el aceite, el Gobierno intensificó los controles en mercados para evitar el agio y la especulación. Según autoridades, el precio del litro de aceite embotellado no debe pasar de Bs 15; sin embargo, en muchos centros de abasto se vende por encima de Bs 20.

