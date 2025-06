Gobierno descarta dictar estado de sitio, dice que implicaría suspender las elecciones

El Viceministro de Coordinación Gubernamental dijo que no está «ni en planes» del Gobierno el dictar estado de sitio, ante la escalada de la violencia en puntos de bloqueo

A pesar de la escalada de la violencia en los bloqueos de caminos evistas, que ya dejaron dos policías muertos, el Gobierno descarta la posibilidad de dictar un estado de sitio en el país, debido a que eso implicaría la suspensión de las elecciones generales previstas para el 17 de agosto próximo, según dijo el viceministro de Coordinación Gubernamental, Gustavo Torrico.

Este miércoles hubo diversos enfrentamientos entre policías y militares con bloqueadores afines al expresidente Evo Morales, durante operativos de desbloqueo. Estas acciones se registraron en Llallagua (Potosí), Bombeo (vía entre Cochabamba y Oruro) y río Khora (Cochabamba).

“Lo que hace eco mucha gente de ese pedido, que empiezan a hacer, de que se llame a un estado de excepción, un estado de sitio, eso llevaría a cumplir exactamente los planes del señor Evo Morales, para suspender las elecciones, porque no puede haber pues un proceso electoral con estado de sitio, no podría”, declaró Torrico.

Uno de los pedidos de dictamen de estado de sitio fue emitido por la Federación Nacional de Cooperativas Mineras (Fencomin), organización que emitió un pronunciamiento.

“Exigimos al señor Luis Alberto Arce Catacora que deje su actitud cobarde frente al caos que vive el país. Es su obligación cumplir con el mandato constitucional y poner fin a esta crisis, reestableciendo la autoridad y el orden en este país. Y si es necesario declarar un estado de excepción en el Chapare boliviano, pues que lo haga de inmediato”, señaló la Fencomin en su pronunciamiento.

“No, no, no. Eso no está ni en planes, eso no está”, acotó Torrico en una rueda de prensa en esta jornada, cuando se conoció sobre la muerte de dos policías en una emboscada por parte de bloqueadores evistas en el municipio de Llallagua, departamento de Potosí.

