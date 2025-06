Gobierno llama a consenso para modificar ley de sector hidrocarburífero

Fuente: https://larazon.bo

El proyecto que modifica la Ley 767, consensuado con las compañías petroleras privadas, está listo para su tratamiento y el Gobierno llama a consenso para alcanzar un acuerdo e impulsar al sector hidrocarburífero.

Entre las modificaciones, se establecen incentivos adicionales a empresas privadas para las actividades de exploración y explotación de gas, con un incremento de $us 1 a $us 2 por millar de pie cúbico como medida concreta para mejorar la rentabilidad de las inversiones.

Según el Ministerio de Hidrocarburos, la normativa tiene como objetivo fundamental mejorar las condiciones de rentabilidad de los proyectos de exploración hidrocarburífera, incentivando la inversión privada en una actividad estratégica para el desarrollo energético nacional.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

“Con esta modificación legal se busca generar un entorno más competitivo y previsible, capaz de atraer capitales, dinamizar la economía y asegurar el abastecimiento energético a mediano y largo plazo”, destacó el Ministerio de Hidrocarburos.

Según esa cartera de Estado, la propuesta se elaboró tras un proceso de diálogo técnico con las empresas operadoras privadas y un análisis detallado de la situación actual de la industria, con el fin de definir acciones inmediatas que permitan estabilizar el sector en el corto plazo.

Hidrocarburos indica que, actualmente, la economía de los proyectos exploratorios es crítica, lo que frena su desarrollo.

Ley

Hidrocarburos atribuye esa situación, en parte, a la caída sostenida de la producción de hidrocarburos, lo que afectó a las empresas operadoras y generó una reducción en los ingresos por regalías departamentales.

En la actualidad, los proyectos hidrocarburíferos en el país enfrentan el desafío de operar bajo dos precios diferenciados: el del mercado interno, que paga $us 0,65 por millón de BTU, y el del mercado externo, que varía entre $us 6 y $us 8.

La reducción en la producción limitó el volumen disponible para la exportación y afectó la rentabilidad de los proyectos.

El diagnóstico también recuerda que en 2004 se estimaban reservas de gas natural de hasta 26 trillones de pies cúbicos (TCF), pero estudios posteriores redujeron esa cifra a 9 TCF en 2009.

“El Ministerio de Hidrocarburos y Energías, en coordinación con la Cámara Boliviana de Hidrocarburos y Energía, está dispuesto a explicar a los asambleístas, autoridades regionales y representantes de la sociedad civil la importancia del proyecto de ley y a promover su pronta aprobación para revertir la declinación de las reservas”.