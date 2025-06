Gremiales dan una semana al Gobierno para atender su pliego y piden a evistas «no colgarse» de sus medidas

La Central de Trabajadores de Bolivia dispuso un cuarto intermedio hasta la próxima semana para que el Gobierno responda a los 10 puntos del pliego petitorio del sector.

eju.tv / Video: FAP

Los gremiales de la ciudad de El Alto dieron una semana de plazo al Gobierno para atender su pliego petitorio de 10 puntos y pidieron a los evistas «no colgarse» de sus medidas de presión para decir que se movilizan a favor de Evo Morales.

«Si bien el pueblo boliviano ha salido a marchar en distintos departamentos no es en apoyo a Evo Morales Ayma, porque lo ha fragado en los 14 años que ha vivido a costillas del pueblo boliviano, por culpa de Evo Morales Ayma hoy no tenemos combustible, no ha hecho pozos de perforación; por culpa de Evo Morales Ayma hoy en día estamos en crisis porque ha puesto más personal en el aparato estatal», declaró el dirigente Toño Siñani.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Los sectores controlados por el exjefe del MAS acataron un bloqueo de caminos que se extendió por 14 días, hasta que se dispuso una «pausa humanitaria» para que las personas y las mercancías lleguen a su destino.

«Nosotros no queremos que se cuelguen (de las medidas de los gremiales) aquellos masistas de Evo Morales Ayma porque ya le han hecho mucho daño al pueblo en general», explicó el representante del sector gremialista de El Alto.

En las tareas de desbloqueo organizadas por el Gobierno, cuatro efectivos policiales perdieron la vida y dos civiles murieron como resultado de los violentos acontecimientos, en los que hubo saqueos y hasta uso de francotiradores, como informaron las autoridades.

«Pedimos a esos masistas, arcistas, evistas y androniquistas que respeten al pueblo boliviano, si bien ya han tenido la oportunidad, no es para que hoy en día estén queriendo hacer terrorismo, saqueos y demás», agregó Siñani.

La Central de Trabajadores de Bolivia dispuso un cuarto intermedio hasta la próxima semana para que el Gobierno responda a los 10 puntos del pliego petitorio del sector, demandas que incluyen la crisis de la canasta familiar, el desabastecimiento de combustible, el trato de la Aduana Nacional, de Impuestos Internos, se pide congelar un año el pago a los bancos, que el Gobierno corrija las jubilaciones en la Gestora y garantice los medicamentos a bajos costos.