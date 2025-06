Hace más de un mes la población debe madrugar para hacer filas y comprar aceite a buen precio

Los productos escasean en el país, están caros y la población empieza a «sobrevivir» con lo que puede.

Las largas colas en los centros de Emapa para poder comprar aceite a precio justo, no paran, ya es más de un mes que los bolivianos deben hacer estas filas, exponiéndose a bajas temperaturas e incluso a la inseguridad en las calles, por 2 litros de aceite al mes.

Este producto que es esencial en los hogares, escasea en los mercados bolivianos y lo poco que se encuentra está a muy alto costo. Hace más de un año que este producto se encuentra a muy alto costo en los mercados, si es que se encuentra, porque en muchos lugares no hay para comprar.

Según el Gobierno el litro de aceite debe comercializarse en Bs 14 el litro, sin embargo, en los mercados se cotiza hasta en Bs 22, por ello y ante la crisis económica que se vive, la población prefiere hacer largas filas desde la madrugada para adquirir el que venden en Emapa, que solo puedes comprar 2 litros por mes.

Lo cierto es que la crisis en el país se agrava cada día más por la escasez de dólares, que provocan el incremento de los productos en todos los sectores. la mayoría de los productos ya duplicaron su precio como la carne de res que antes costaba Bs 35 el kilo de primera, hoy está en 70, el arroz estaba en Bs 5 y hoy está en Bs 12, el tarro de café se compraba a bs 32, hoy está en 105, le leche estaba en 5,5, hoy a 8.

Ante esto la ONU advirtió que Bolivia está en riesgo de vivir hambruna, algo que los analistas señalan que ya es un hecho en nuestro país.

La población hoy no come lo necesario, proteínas, ensaladas, vitaminas, etc., hoy los bolivianos cocinan lo que pueden para llenar el estómago y continuar trabajando, es la situación que atraviesa Bolivia ante esta crisis que cada día se agrava más.