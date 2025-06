“Hacemos fila solo por un litro de aceite”: Familias dicen que tienen que madrugar en busca del producto en mercados

Las familias, que acuden a los mercados, piden a las autoridades regularizar la venta de aceite en La Paz.

Fuente: Unitel

La falta de aceite en los mercados paceños preocupa a las familias, que diariamente acuden a los centros de abasto. Personas de la tercera edad tuvieron que madrugar este miércoles para comprar un litro del producto.







“Estamos esperando por aceite. Lamentablemente no están vendiendo con normalidad. El litro de a granel dijeron a 17 bolivianos”, dijo una madre de familia que llegó a la calle Antonio Gallardo.

Otra persona de la tercera edad dijo que en los mercados solo les vendieron un litro de aceite por persona. La mujer dijo que, pese a las bajas temperaturas tienen que realizar filas por alimentos.

“Nos hemos enumerado. Hace bastante frio y somos personas de la tercera edad, todavía estamos delicados de salud”, dijo.

El panorama en los almacenes la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa) fue similar. La agencia de la avenida Mariscal Santa Cruz amaneció con filas por aceite y otros alimentos.

“Estamos desde las cuatro de la mañana y nos indican que solo nos darán un litro de aceite. No me parece justo que hagamos fila solo por un litro de aceite, nos han indicado que habría arroz, pollo, pero no hay”, dijo una madre de familia.

Otra compradora expresó su reclamo por la falta del producto en los mercados. A esto se suma que, el litro de aceite subió en los mercados paceños, dijo.

“Es una pena que lleguemos a ese extremo que solo nos vendan un litro, en el mercado paralelo el precio esta elevado”, señaló.