Influencer fue asesinada por su esposo, luego él se suicidó: ella había pedido ayuda en Facebook

Zaria Khadejah Carr fue hallada sin signos vitales en su vivienda del este de Georgia tras un aviso a emergencias. Horas antes, había compartido un texto en sus redes en el que manifestaba temor por lo que pudiera ocurrirle

La Oficina de Investigación de Georgia investiga la muerte de Zaria Khadejah Carr, hallada sin vida en su casa de Twin City tras un disturbio doméstico. (Facebook/Dutchess Díor)





Fuente: infobae.com

La Oficina de Investigación de Georgia (GBI) investiga la muerte de una mujer identificada como Zaria Khadejah Carr, de 27 años, quien fue hallada inconsciente y posteriormente declarada muerta en su vivienda en Twin City, Georgia. El hallazgo ocurrió la noche del sábado 14 de junio, tras una llamada de emergencia por un disturbio doméstico. La policía local solicitó el apoyo de las autoridades estatales.

Horas más tarde, su esposo, Shamarcus Jameal Carr, de 36 años, se quitó la vida con un arma de fuego cuando fue interceptado por agentes del condado de Wayne, al sureste del estado. Ambos eventos ocurrieron en el transcurso de pocas horas, y las investigaciones fueron asumidas por agencias diferentes debido a la distancia entre los dos incidentes.

El caso generó atención pública luego de que Zaria Carr publicara un mensaje en Facebook horas antes de su muerte, en el que afirmaba necesitar ayuda para proteger su vida o libertad. Las autoridades han confirmado que están al tanto del contenido de las redes sociales.

¿Qué se sabe sobre la muerte de Zaria Khadejah Carr?

Según información de WSB-TV Atlanta, los oficiales del Departamento de Policía de Twin City respondieron a una llamada por un disturbio doméstico alrededor de las 9:30 p.m. del 14 de junio. Al llegar a la residencia, encontraron a una mujer inconsciente con signos de heridas. Fue declarada muerta en el lugar. Posteriormente fue identificada como Zaria Khadejah Carr.

La Oficina del Sheriff del Condado de Emanuel solicitó apoyo al Buró de Investigación de Georgia (GBI), que asumió la indagación sobre el fallecimiento. Las autoridades informaron que la víctima fue hallada inconsciente en su vivienda y declarada muerta en el lugar. El GBI no ha divulgado hasta ahora la causa específica de la muerte, y la autopsia está a cargo de su Oficina del Médico Forense.

Zaria Carr publicó en Facebook que temía por su vida horas antes de ser encontrada muerta, según confirmaron las autoridades.

(Facebook)

¿Qué ocurrió con el esposo de Zaria Carr?

De acuerdo con People, el esposo de la víctima, Shamarcus Jameal Carr, no se encontraba en la vivienda al momento de la llegada de los oficiales. Además, su automóvil, un Dodge Challenger 2021, tampoco estaba en la escena. La policía emitió una alerta por el vehículo.

El automóvil fue ubicado por la Oficina del Sheriff del Condado de Wayne alrededor de las 11:00 p.m. de esa misma noche. Cuando los agentes intentaron realizar una parada de tráfico, Shamarcus Carr se disparó con un arma de fuego mientras aún estaba dentro del vehículo. Fue trasladado a un hospital local, donde fue declarado muerto por la herida sufrida. Su caso está siendo investigado por las autoridades del condado de Wayne.

¿Qué dijo Zaria Carr en su última publicación en redes sociales?

Horas antes de su muerte, Zaria Carr publicó un mensaje en su perfil de Facebook bajo el nombre “Dutchess Dior”. La publicación, registrada alrededor de las 6:00 p.m. del 14 de junio, decía:

“I really don’t know what to do .. but i need help before i lose my life or freedom! My kids need me!” (“De verdad no sé qué hacer… pero necesito ayuda antes de perder la vida o la libertad. ¡Mis hijos me necesitan!”).

El GBI declaró que está al tanto de los perfiles públicos, aunque no confirmó oficialmente su autenticidad.

El esposo de la víctima, Shamarcus Jameal Carr, se suicidó horas después al ser interceptado por la policía en el condado de Wayne. (Facebook)

¿Quiénes eran Zaria Carr y Shamarcus Carr?

De acuerdo con información de People, Zaria Khadejah Carr era conocida en plataformas digitales por el nombre “Dutchess Dior”. Su esposo, Shamarcus Carr, se hacía llamar “The Frenchman” en Facebook y acumulaba más de 44,000 seguidores. Se presentaba como criador de perros bulldog francés. Fotografías en su página incluían imágenes con una mujer embarazada, identificada por la fuente consultada como Zaria Carr.

La relación entre ambas identidades digitales fue confirmada por allegados de la pareja. Hasta ahora, las publicaciones en sus redes sociales continúan siendo revisadas como parte de la investigación en curso.

¿Hay antecedentes de denuncias o intervenciones previas?

Ni People ni WSB-TV informaron sobre denuncias previas por violencia doméstica en el domicilio de la pareja. Las autoridades no han publicado información sobre incidentes anteriores ni sobre si existía un historial de intervención policial en la vivienda ubicada en Twin City.

Tampoco se ha confirmado si había menores de edad presentes en la residencia en el momento del incidente. El mensaje publicado por Zaria hacía referencia a sus hijos, pero hasta la fecha no hay confirmación oficial sobre su paradero o custodia actual.

Las autoridades solicitan información ciudadana para esclarecer el caso y continúan revisando las redes sociales de la pareja. (Facebook)

¿Qué dicen las autoridades sobre el caso?

En declaraciones recogidas por WSB-TV, el GBI informó que la investigación sobre la muerte de Zaria Carr sigue abierta y que no se divulgarán más detalles hasta contar con el informe forense. La Oficina del Sheriff del Condado de Wayne tampoco ha emitido declaraciones adicionales sobre la muerte de Shamarcus Carr.

Las autoridades han solicitado a cualquier persona con información que se comunique con las líneas de atención confidencial del GBI para contribuir con la investigación.

¿Dónde ocurrió el incidente?

Twin City se encuentra en el condado de Emanuel, al este del estado de Georgia, en una zona de baja densidad poblacional. El vehículo de Shamarcus Carr fue localizado en el condado de Wayne, al sureste del estado, a más de 100 kilómetros del lugar donde fue hallado el cuerpo de Zaria. Las circunstancias del desplazamiento entre ambos puntos no han sido esclarecidas.