Irán advierte: Si cesan los ataques israelíes, las respuestas también cesarán

La respuesta iraní fue legítima y basada en el principio del derecho a la defensa ante una agresión, afirmó el ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi.

El Ministro de Asuntos Exteriores de la República Islámica de Irán, Seyyed Abbas Araghchi.

Fuente: actualidad.rt.com

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán, Seyed Abbas Araghchi, declaró este domingo que las recientes ofensivas de Teherán son una respuesta directa a lo que calificó como una «invasión de territorio iraní» por parte de Israel.

Araghchi afirmó que la respuesta iraní fue legítima y basada en el principio del derecho a la defensa ante una agresión. Indicó que las Fuerzas Armadas iraníes se concentraron en objetivos militares y económicos dentro del territorio israelí ocupado, y subrayó que «si la agresión cesa, nuestras respuestas también cesarán».

Las declaraciones del ministro se dieron durante una reunión con diplomáticos y representantes internacionales en Teherán. Araghchi explicó que el ataque israelí incluyó bombardeos contra múltiples objetivos dentro del territorio iraní, entre ellos las instalaciones nucleares de Natanz y zonas urbanas de Teherán, lo que provocó la muerte de civiles.

Asimismo, alertó sobre el riesgo de que el conflicto se extienda a toda la región del golfo Pérsico, lo que podría tener consecuencias globales, y pidió a la comunidad internacional una condena clara del ataque a instalaciones nucleares.

El ministro también acusó a Estados Unidos de complicidad, al afirmar que hay pruebas de apoyo operativo de fuerzas estadounidenses a los ataques israelíes. Dijo que a pesar de las declaraciones privadas de Washington negando su implicación, hay evidencias de lo contrario y exigió una postura pública y clara.

«Hemos recibido mensajes de EE.UU. a través de diversos canales durante los últimos dos días indicando que no está involucrado, pero no creemos en esta afirmación. Si hacen tal afirmación, sería bueno que la expresaran explícitamente. Un mensaje privado no basta«, aseveró.

Compromiso con una vía diplomática

Araghchi concluyó que Irán sigue comprometido con una vía diplomática, pero que cualquier intento de entorpecer el proceso de negociación, como el ocurrido en medio de las conversaciones nucleares, será respondido con firmeza.

Las declaraciones se producen en medio de una escalada y un intercambio de ataques entre Israel e Irán, por el cual Tel Aviv ha sido condenado por Rusia, China y varios países del mundo. La Cancillería rusa calificó los ataques israelíes como «no provocados» y «rotundamente inaceptables», y el presidente ruso, Vladímir Putin, en una conversación con los líderes de ambos países, expresó su disposición a mediar para evitar una mayor escalada de la tensión.

Desde América Latina, varias naciones, entre ellas Brasil, Venezuela, Cuba y Nicaragua, expresaron su rechazo a las acciones de Tel Aviv. Los países del mundo islámico, entre ellos Turquía, Arabia Saudita, Egipto y Pakistán, han reaccionado de manera similar.

