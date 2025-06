Israel bombardeó los cuarteles centrales de la Policía del régimen iraní en Teherán

El ministro de Defensa, Israel Katz, aseguró que las Fuerzas de Defensa destruyeron las oficinas del organismo de seguridad interna de Irán: “Es la principal arma de opresión de la dictadura”

Andrea Bonzo y Alexis Pérez

The strike on Rashid Yasemi Street took out the Faraj (Tehran Police) Headquarters. pic.twitter.com/2vU51wHrO4

