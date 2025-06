Israel interceptó un proyectil lanzado por la Yihad Islámica desde el norte de la Franja de Gaza

Israeli military vehicles manoeuvre during an Israeli raid in Nablus, the Israeli-occupied West Bank, June 10, 2025. REUTERS/Raneen Sawafta

Fuente: infobae.com

El Ejército de Israel confirmó este martes sobre la interceptación de un proyectil lanzado desde la Franja de Gaza, que penetró en territorio israelí sin causar víctimas ni daños. Según el comunicado emitido, el proyectil fue interceptado por la Fuerza Aérea a las 10.53 horas, hora local, tras una alerta en la playa de Zikim.

El ataque fue reivindicado por las Brigadas Al Quds, el brazo armado de Yihad Islámica, que han declarado que el objetivo era la ciudad de Ascalón, conforme ha indicado el diario palestino Filastin. En respuesta, el Ejército de Israel emitió una orden de evacuación para una zona específica del norte de Gaza, que se cree fue el origen del lanzamiento, anticipando posibles bombardeos en esa área. Esta orden de evacuación ha sido confirmada por Avichai Adrai, portavoz en árabe de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).

An Israeli drone flies during an Israeli raid in Nablus, the Israeli-occupied West Bank, June 10, 2025. REUTERS/Raneen Sawafta