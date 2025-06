Jeanine Áñez pide al TSJ actuar con transparencia y juzgar el «sicariato judicial» tras aprehensión de una vocal

Las declaraciones de Áñez se dan luego de la aprehensión de la vocal paceña, integrante de la Sala Penal Cuarta del Tribunal Departamental de Justicia de La Paz, que se produjo en el marco de una investigación por presunto consorcio judicial, en el que habría participado para forzar la destitución de una magistrada del TSJ.



La expresidenta Jeanine Áñez pidió este lunes al Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) asumir con transparencia y firmeza la investigación y el juzgamiento del denominado “sicariato fiscal y judicial”, tras la reciente aprehensión de la vocal de Sala Penal de La Paz, Claudia C., a quien responsabiliza por vulneraciones legales en su contra. La demanda de Añez se da luego que se conoció sobre las investigaciones de la presunta conformación de un consorcio para operar judicialmente la destitución de una magistrada del TSJ con fines políticos.

“Ha sido detenida la vocal Claudia C., a quien vengo denunciando desde hace más de cuatro años por los abusos cometidos en mi contra, al declararse competente para juzgar a una expesidente por delitos inventados, pero incompetente para juzgar a Evo Morales por fraude electoral y otros delitos”, publicó Áñez en su cuenta X. En el texto mencionó que viene denunciando a la vocal desde hace más de cuatro años, acusándola de actuar de forma parcializada en los procesos abiertos en su contra.

Tras la renuncia del ex ministro de Justicia, Iván Lima, y también del ex viceministro de @ivanlimamagne y ex ministro de Justicia, César Siles, ha sido detenida la vocal Claudia Castro, a quien vengo denunciando desde hace más de cuatro años por los abusos cometidos en mi… pic.twitter.com/kRLHuB7kZG

— Jeanine Añez Chávez (@JeanineAnez) June 16, 2025