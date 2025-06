Juez afirma que fue presionado y revela que exvocal Castro redactó el fallo que suspendió a magistrada del TSJ

El juez de Coroico Fernando Lea Plaza reveló que la ahora exvocal de la Sala Penal Cuarta de La Paz, Claudia Castro, se comunicó con él en mayo de la presente gestión donde le explicó los pormenores del caso y se reunió con ella en al menos dos ocasiones.

La exvocal Claudia Castro fue aprehendida y se espera la audiencia cautelar. Foto: Captura

Fuente: ANF / La Paz

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

El juez de Coroico Fernando Lea Plaza reveló que la exvocal de la Sala Penal Cuarta de La Paz, Claudia Castro, redactó la resolución que suspendió a la magistrada del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) Fanny Coaquira y le pasó el documento minutos antes de la audiencia. A la vez, denunció que fue presionado por los interesados para llevar el caso, si no lo hacía iba a perder su fuente laboral.

De acuerdo a la declaración ampliatoria del juez, a la que accedió la ANF, este señaló que la exvocal se comunicó con él en mayo de la presente gestión donde le explicó los pormenores del caso y se reunió con ella en al menos dos ocasiones. El primero fue en una oficina de un bufete de abogados y la segunda en su despacho, en el piso 9 del Tribunal Departamental de Justicia.

“Una vez instalado el acto, momentos antes me mandó la resolución con el nombre ‘Chule o La Chule’ por WhatsApp, eso fue a las 10:00hrs. más o menos (del 11 de junio). Instalé la audiencia, estaban las partes, yo estaba nervioso porque la audiencia no se desarrolló como ellos habían mencionado”, dice una parte de la declaración.

El juez fue aprehendido la semana pasada en el municipio de Coroico y trasladado a la sede de gobierno, fue imputado por trafico de influencias y consorcio. El juez determinó su detención preventiva en la cárcel de San Pedro, pero debido a su delicado estado de salud fue internado en un centro hospitalario.

La planificación

En mayo comenzó la planificación del caso, de acuerdo a la declaración y a las capturas de los mensajes, Castro se contactó con él para informarle sobre la acción de amparo constitucional contra la magistrada del TSJ Fanny Coaquira, porque aparentemente presentó un documento falsificado en la etapa de preselección de candidatos que realizó la Asamblea Legislativa.

“La Dra. Fanny Coaquira, quien es ahora Magistrada del Tribunal Supremo de Justicia, había presentado un documento falso a momento de su postulación, en relación a la calificación de méritos por docencia ya que la misma nunca, aparentemente, habría realizado la docencia con la cual se había habilitado. Yo, un poco asustado le dije: doctora yo la verdad desconozco, pero en su momento si presentan ya lo veré, pero de momento desconozco el tema, a lo que ella me dijo que nos íbamos a reunir con el Ministro de Justicia, con el presidente del Tribunal Departamental de La Paz, Dr. Yván Córdova, y el Fiscal departamental de La Paz, quienes me darían la instrucción expresa y los pormenores de esta instrucción”, relató.

El 19 de mayo, Castro le llamó para informarle que se había coordinado una reunión para hablar sobre el proceso y le dijo que estarían presentes el ministro de Justicia, César Siles, el presidente del TDJ, Yván Córdova y los otros interesados. Inicialmente lo citó en las oficinas de Córdova, frente a la facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Mayor de San Andrés (UMSA), pero cambió de lugar y se reunieron en una oficina del piso 7 en el Shopping Norte.

Cuando llegó al lugar se encontraba el magistrado suplente Iván Campero, la ahora exvocal Claudia Castro y dos abogados, pero no estaba Siles ni Córdova. Le explicaron sobre los antecedentes del caso y le indicaron que los Magistrados del Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) y el presidente del Consejo de la Magistratura, Manuel Baptista, tenían conocimiento de esa situación.

“En ese momento sacaron unos papeles referentes a la postulación de la Dra. Fanny Coaquira y una certificación de la Universidad Bolivariana donde decía que nunca había ejercido la docencia. A momento que me mostraban me dijeron que ese tema ya estaba instruido por parte del Ministro de Justicia que además era de conocimiento del Dr. (Manuel) Bautista, Consejero del Consejo de la Magistratura de Sucre y que pretendían que, al ser el Dr. Iván Campero el suplente, una vez que se realice esta acción donde se le suspenda a la Dra. Coaquira iba a subir Iván Campero, que este tema ya era de conocimiento, tanto de todos los miembros del Tribunal Supremo de Justicia en Sucre y del Tribunal Constitucional, indicándome que en 10 días se iba a confirmar la resolución, además del propio Dr. Bautista y los demás Consejeros del Consejo de la Magistratura de Sucre”, explicó.

Lea Plaza afirma que se negó a resolver la acción porque no conocía el fondo del proceso, además les dijo que recién estaba ejerciendo el cargo de juez, Campero le indicó que era necesario que lo haga porque se cometió una injusticia con él, ya que había obtenido la mejor calificación en la etapa de evaluación y debía ocupar el cargo de magistrado titular. Incluso lo amenazó con perder su fuente laboral si no aceptaba llevar el caso.

“Nuevamente yo les hice conocer mi duda y les dije también que consultaría con otras personas, el doctor Campero me dijo: Doctor, yo saqué la mejor nota, tengo 100 en el puntaje, yo tengo que subir. Si usted se rehúsa esto va a ser de conocimiento del Ministro de Justicia, de los personeros del Consejo (de la Magistratura) de Sucre, del Tribunal Supremo (de Justicia) y puede perder su trabajo, porque lo que estamos haciendo nosotros es algo completamente legal, y además una vez que suban usted se va a venir a La Paz y que se olvidarán del tema en Coroico”, señaló.

Ante la insistencia y la amenaza de los interesados, Lea Plaza -señala- aceptó y pidió reunirse lo antes posible con el Ministro y los fiscales para que le garanticen que no iban a tomar represalias legales en su contra; Castro y Campero se comprometieron a coordinar el encuentro con las altas autoridades de justicia, según refiere Lea Plaza.

La llamada del Ministro

El 9 de junio, Castro se contactó con él y le indicó que iba a recibir una llamada de Córdova y del Ministro de Justicia, efectivamente, al mediodía Córdova le habló y le pasó a Siles quien le señaló que no debía preocuparse de nada ya que estaba protegido, incluso le mencionó que ese caso estaba coordinado al más alto nivel.

“La Dra. Castro me llamó ese día en horas de la mañana y me volvió a asegurar que me iban a llamar. A partir de horas 12:00hr., la Dra. Castro me dijo que en 10 minutos me llamarían el Ministro de Justicia con el Dr. Yván Córdova. A horas 12:40, aproximadamente, cuando estaba por (el) centro, recibo una llamada del Dr. Yván Córdova y me comunica con el Ministro de Justicia quien a momento de que me pasa el teléfono dice: ‘Le habla el Dr. Cesar Siles, ministro de Justicia», estoy con el Dr. Yván Córdova, usted ya conoce los pormenores, me hubiera gustado reunirme con usted, pero entenderá que por la distancia no puedo hacerlo. Usted siéntase protegido, esto ya está coordinado a niveles mucho más altos’, y yo le dije que estaba en La Paz y quiero reunirme con usted para afinar pormenores; entonces me dice que me van a llamar al finalizar la tarde”, puntualizó.

Ese mismo día, Castro y Lea Plaza sostuvieron una breve reunión en el despacho de la exvocal donde le mostró la acción de amparo constitucional que se iba a presentar contra la Magistrada titular y le propuso que él lo ingrese, pero este se negó y le recordó que se debe cumplir con el procedimiento y que busque a otra persona.

Luego que el caso ingresó al juzgado de Coroico, Lea Plaza le informó a Castro y ésta le instruyó que notifique a los interesados dos horas antes de la audiencia. El juez le indicó que la audiencia iba a realizarse el 11 de junio, a las 10:40hrs.

El fallo redactado y la audiencia

El juez afirmó que Castro le envió el fallo redactado minutos antes de la audiencia, el documento tenía el denominativo “la Chule”, dijo que antes y durante el desarrollo de la misma recibió varias llamadas telefónicas que no atendió. Instaló la audiencia y emitió el dictamen, las partes le plantearon varias complementaciones y enmiendas por lo que determinó un cuarto intermedio.

“Señalé audiencia para el día miércoles 11 de junio de 2025 a las 10:40hrs. y les notificamos dos horas antes, a insistencia de la Dra. Claudia Castro quien nos mandó los números, además ella insistía en que le envíe las notificaciones que había realizado mi oficial de diligencias. Una vez instalado el acto, momentos antes me mandó la resolución con el nombre CHULE O LA CHULE por WhatsApp, eso fue a las 10:00 más o menos. Instalé la audiencia, estaban las partes, yo estaba nervioso porque la audiencia no se desarrolló como ellos habían mencionado. Antes de la audiencia recibí muchas llamadas de diferentes personas, estaba aturdido, mi secretario entró y me dijo que a él también le estaban llamando, y tal como refiere el secretario yo claramente le dije: ‘me están presionando, no sé qué hacer’», relató.

Durante la pausa, Lea Plaza atendió la llamada de Castro quien le dijo que no podía dar marcha atrás y le mandó las respuestas de las enmiendas que plantearon los procesados. Se reinstaló la audiencia y la concluyó como pudo, incluso dijo que no firmó la resolución porque estaba nervioso. Al día siguiente fue aprehendido por la policía.

“Leí la resolución como pude, igual las complementaciones, es más me confundí, y terminó la audiencia e inmediatamente ingresé a otra audiencia y no llegué a imprimir ni a firmar la resolución de acción de cumplimiento en contra del TSE, porque ella me decía que le envíe el audio para transcribir y le envié por Telegram. Llegó las 16:30 y me dijo que pida permiso para el día siguiente; por esta razón estaba nervioso, no llegué a transcribir, me fui a mi cuarto, alisté mis cosas para ir a La Paz. En ese interín llamé al Dr. Yván Córdova y le hice conocer mi preocupación indicándole que había rumores de que la fiscalía estaba tomando acciones en mi contra, me dijo: ‘tranquilo que el Ministro tiene conocimiento y nos reunimos la siguiente semana’. Volví a la oficina y me aprehendieron”, indicó.