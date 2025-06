La advertencia de Israel a un alto general iraní: “Tienes 12 horas para escapar”

“¿Cómo te lo envío?”, responde el general.

“Te enviaré una identificación de Telegram”, dice el agente, refiriéndose a la aplicación de mensajería Telegram. “Envíalo”.

No está claro si dicho video fue grabado o enviado. Se cree que el general sigue vivo y en Irán, dijo una de las personas familiarizadas con la operación. Pero un objetivo principal de la operación era disuadir y confundir a los líderes de Teherán, según otra fuente.

La oficina del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, no respondió a una solicitud de comentarios.

La grabación de audio y una transcripción en inglés fueron proporcionadas por una persona israelí que obtuvo el material y lo compartió con The Post, junto con la descripción de una segunda llamada similar a otro alto funcionario iraní cercano a Khamenei. The Post preparó su propia transcripción en inglés de la grabación de audio de casi cuatro minutos de la conversación, realizada en persa.

El jefe de la Guardia Revolucionaria de Irán, el general Hossein Salami, habla en una ceremonia que conmemora el primer aniversario de la muerte del difunto presidente iraní Ebrahim Raisi, en Teherán, Irán, el jueves 15 de mayo de 2025 (AP Foto/Vahid Salemi)

La persona que proporcionó la grabación afirmó que el contenido del audio no fue manipulado de ninguna manera, salvo para enmascarar la voz del agente de inteligencia israelí y proteger su identidad. The Post obtuvo el nombre del general iraní, pero no lo publicará y ha eliminado su voz de la grabación para ocultar su identidad.

Las llamadas telefónicas a altas figuras militares y de seguridad iraníes fueron un punto de partida de lo que funcionarios de seguridad israelíes han descrito como una amplia campaña de acción encubierta que complementó el ataque militar israelí a instalaciones nucleares, instalaciones de producción de armas y lanzamisiles. La operación general, bautizada como “León Ascendente” por el gobierno israelí, se basó en la activación de equipos de inteligencia clandestinos, depósitos de armas previamente posicionados y otras capacidades que habían permanecido latentes dentro del territorio iraní durante semanas o incluso meses, dijeron funcionarios israelíes.

Netanyahu afirmó que Israel lanzó la operación sorpresa, que ya lleva dos semanas, para impedir que Irán construya un arma nuclear. El gobierno israelí afirmó que, en los últimos meses, Irán se estaba acercando a la posibilidad de convertir sus reservas de uranio enriquecido en un arma nuclear. Israel no ha ofrecido nuevas pruebas detalladas de las ambiciones de Irán en materia de armas nucleares ni de sus esfuerzos por desarrollarlas. Funcionarios estadounidenses, tanto actuales como anteriores, afirmaron que, si bien tienen información de inteligencia que indica que Irán está investigando técnicas que le permitirían construir rápidamente un dispositivo nuclear rudimentario si así lo desea, no hay indicios de que haya decidido adquirir una bomba atómica.

El presidente Donald Trump ordenó este fin de semana un ataque contra las instalaciones nucleares de Irán, utilizando munición de penetración terrestre lanzada desde bombarderos B-2 Spirit y misiles de crucero Tomahawk lanzados desde submarinos. Las armas impactaron en la instalación de enriquecimiento de uranio de Fordow, profundamente enterrada, así como en las instalaciones nucleares de Natanz e Isfahán. Altos funcionarios del Pentágono afirmaron que los tres emplazamientos sufrieron “daños graves”, pero añadieron que era prematuro determinar si Irán conservaba alguna capacidad nuclear.

Una vista satelital muestra una panorámica del complejo subterráneo de Fordow, después de que Estados Unidos atacara la instalación nuclear subterránea, cerca de Qom, Irán, el 22 de junio de 2025 (MAXAR TECHNOLOGIES/Documento facilitado por REUTERS)

Los ataques militares estadounidenses se produjeron ocho días después de que Israel lanzara su ataque contra Irán. En las primeras horas del ataque israelí, miembros del círculo íntimo de Khamenei y figuras clave del grupo de expertos nucleares iraníes murieron; en algunos casos, aparentemente víctimas de drones cargados de explosivos u otros dispositivos que abrieron agujeros en los laterales de edificios de apartamentos y otras estructuras en el centro de Teherán, según funcionarios de seguridad israelíes y occidentales, así como declaraciones del régimen sobre las víctimas conocidas.

Entre los objetivos y que se cree que murieron se encuentran el mayor general Hossein Salami, comandante del CGRI; el mayor general Mohammad Bagheri, veterano del CGRI y jefe del Estado Mayor de las Fuerzas Armadas iraníes; y Fereydoon Abbasi-Davani, físico nuclear y figura clave en el desarrollo nuclear iraní.

El agente israelí hizo hincapié en estos asesinatos en su llamada telefónica al general iraní. “Le explicaré, escuche con atención. Llamo desde un país que hace dos horas envió a Bagheri, Salami y Shamkhani, uno por uno, al infierno”, le dice el agente al general.

La lista de muertos del agente incluía al vicealmirante Ali Shamkhani, ex jefe del Consejo Supremo de Seguridad Nacional de Irán. Medios iraníes informaron la semana pasada que Shamkhani, aunque gravemente herido, había sobrevivido al ataque israelí y había enviado un mensaje a Khamenei prometiéndole: “El amanecer de la victoria está cerca” para Irán.

Israel ya ha demostrado su capacidad para llevar a cabo asesinatos selectivos en Teherán. En julio, mató al líder de Hamas, Ismail Haniyeh, utilizando un artefacto explosivo introducido de contrabando en la casa de huéspedes donde Haniyeh se alojaba en la capital iraní. La campaña encubierta de intimidación contra figuras iraníes clave que sobrevivieron o no fueron blanco de la primera ronda de ataques israelíes involucró a varias agencias militares y de seguridad israelíes y tenía como objetivo infundir miedo en figuras de segundo y tercer nivel, según dos personas familiarizadas con la operación. El objetivo era dificultarle a Khamenei, quien controla la política de seguridad nacional de Irán, ocupar los puestos de los asesinados por Israel.

Personas asisten a una protesta contra el ataque estadounidense a las instalaciones nucleares, en medio del conflicto Irán-Israel, en Teherán, Irán, el 22 de junio de 2025 (Majid Asgaripour/WANA) (West Asia News Agency) vía REUTERS

“Los líderes de segundo nivel que se supone heredarán los puestos y ahora ocuparán los puestos de los eliminados están aterrorizados”, declaró una de las personas familiarizadas con la operación. “Y se les recuerda, a nivel personal, lo que sucedió con el sucesor de Nasrallah y con los sucesores de los comandantes de Hezbollah que también fueron eliminados”.

El funcionario se refería a Hasan Nasrallah, líder de Hezbollah en el Líbano, respaldado por Irán, a quien Israel asesinó en un ataque aéreo en septiembre. Posteriormente, Israel asesinó al probable sucesor de Nasrallah.

“Khamenei enfrenta serias dificultades para nombrar sucesores para los cargos de los funcionarios eliminados en la operación”, declaró el funcionario. “E incluso si lo logra, se trata de personas que no eligió en primer lugar. Porque los más importantes se niegan a asumir los cargos ahora”.

Funcionarios de seguridad occidentales afirmaron no haber visto indicios de deserciones entre miembros de alto rango del ejército iraní ni del CGRI.

El funcionario israelí indicó que algunos altos cargos iraníes recibieron una carta de advertencia bajo la puerta, otros recibieron una llamada telefónica directamente y otros fueron contactados a través de sus cónyuges. “Ellos comprenden plenamente que son transparentes y conocidos por nosotros, y que nuestra penetración de inteligencia es del 100 %”.

Algunos altos funcionarios iraníes han sido contactados en varias ocasiones, lo que ha dado lugar a un diálogo entre ellos y la inteligencia israelí, según declaró una de las personas familiarizadas con las operaciones.

