La construcción se desploma en 35% por la crisis económica

Por Erika Ibáñez

Fuente: La Razón

La construcción en Bolivia está en crisis. El alza en los precios de materiales, la escasez de dólares y la incertidumbre económica golpean al sector. En el último año, las obras disminuyeron en un 35%, reflejo de un escenario adverso para la inversión.

Otro indicador que refleja esa caída son los permisos construcción aprobados en ciudades capital en todo el país. Las cifras siguen en niveles de prepandemia y en 2024 se reportó un bajón de 6% en comparación a 2023.

Esta situación no es nueva: el sector arrastra dificultades desde hace al menos dos años, con señales de desaceleración que se han ido profundizando. Empresarios y trabajadores del rubro advierten que, de no revertirse estas condiciones, la reactivación será cada vez más difícil.

Raúl Solares Rivero, presidente de la Cámara Boliviana de la Construcción (Caboco), dice a La Razón que la crisis económica afectó de sobremanera a todas las cámaras asociadas debido, principalmente, al encarecimiento de los materiales de importación, falta de divisas y de combustible.

“La situación actual es crítica porque tenemos reportes de nuestras cámaras departamentales que entre 30% y 35% han paralizado sus actividades, han dejado de construir porque las condiciones no dan y podrían incumplir con el Estado y con privados. Y ante ese escenario, decidieron paralizar obras y actividades”, dijo.

Materiales

La Caboco trabaja fundamentalmente con obras públicas, que tienen un precio fijo y la situación hace que se dificulte el cumplimiento de los contratos. Solares reconoce el esfuerzo y el trabajo coordinado que realizan con el Gobierno, que este año realizó un reajuste en los costos, orientado sobre todo a materiales importados. “Eso si bien ayuda a que los proyectos públicos tengan continuidad, no evita que las empresas públicas estén afectadas”.

Afirma que las empresas que hacen obras para el Estado están obligadas a cumplir contratos y trabajan incluso a pérdida.

Explica que el factor más preponderante con la caída en el sector tiene que ver con el incremento de costos de materiales de construcción. Solares calcula que, en los últimos años, el alza de estos productos supera el 50%.

Construcción

Según cifras de la Caboco y con datos del Instituto Nacional de Estadística (INE), en 2024 los materiales más importados para la construcción fueron barras de hierro o acero sin alear, perfiles de acero, baldosas para pavimentos y tubos de acero.

Entre mayo 2024 y mayo 2025, Caboco reporta un 38% de incremento en los materiales de importación y un 27% en los materiales nacionales debido al alza en insumos, costo de lubricantes, repuestos y maquinaria; además de la falta de combustible que afecta el proceso de producción.

Las cifras presentadas a La Razón muestran que, en los últimos 10 años, 2014 fue la gestión con la cifra más alta de importación de materiales, con $us 616.613.240; mientras que en 2024 se reporta la más baja de la última década ($us 271.366.813), incluso por debajo de años de pandemia ($us 360.602.823).

Ese bajón se atribuye a la escasez de divisas, mayores costos y tiempo de importación, y la tardía producción siderúrgica en Bolivia.

“En el tema de viviendas, los más afectados son los proyectos inmobiliarios privados, sobre todo en el eje central, donde hubo un bajón muy fuerte; ahí es donde contabilizamos el bajón de 35%. En el caso de los públicos también, pero éstos son de cumplimiento obligatorio; si no, se ejecutan las garantías por lo que tratan de honrar los contratos”, indicó.

La crisis también causó una caída en la demanda de proyectos. Solares explica que hoy existe sobreoferta en la inmobiliaria; sin embargo, la población tiene otras prioridades y concentra sus ahorros en garantizar su futuro antes que pensar en invertir. “Si bien hubo una caída, todavía se mueve, pero no como en 2016, 2017, cuando hubo el boom de la construcción”, afirma.

Infografía: Lizeth Machaca

Empleos

La paralización de obras conlleva menos empleos, y hacer reajustes salariales y de personal.

El titular de la Caboco explica que ellos trabajaban con regulación del Ministerio de Trabajo, por lo que están obligados a cumplir con el incremento salarial y los beneficios que manda la ley.

Dice que, en cambio, el sector inmobiliario privado hace contrataciones por metro cuadrado, por jornal u otras modalidades.

Los permisos de construcción aprobados en ciudades capital en todo el país, medidos en términos de superficie son un indicador clave que muestran el desenvolvimiento del sector, especialmente en la construcción de edificaciones privadas.

En las últimas dos décadas, el año con la mayor cantidad de permisos de construcción en las capitales y áreas de conurbación en Bolivia fue 2012, con un total de 3.510.394 m2, según cifras de la Caboco.

En 2020, año de la pandemia, se registró una superficie de 1.947.773 m2, la segunda cifra más baja en los últimos 20 años.

Mientras que en 2021, 2022 y 2023 las cifras de superficie aprobada muestran una tendencia de crecimiento. Sin embargo, en 2024 se reportó una caída y la cifra continúa por debajo de los niveles de prepandemia.

Superficie

Infografía: Lizeth Machaca

Para la gestión 2023 se registró una superficie de 2.902.796 m2 y a la fecha del estudio se tiene un registro preliminar al mes de noviembre de 2024 de una superficie de 2.410.924 m2, la cual representa un 6% menos para similar periodo de la gestión anterior.

Asimismo, Caboco explica que la inversión pública nacional ejecutada para construcción de obras también ha sufrido una disminución en los últimos años.

Alcanzó su máximo histórico en la gestión 2016 con $us 5.065 millones y luego fue bajando.

Para 2024 y en base a datos del Ministerio de Planificación del Desarrollo, la ejecución presupuestaría llegó al 57% con $us 2.430 millones ejecutados de $us 4.274 millones presupuestados.

La Caboco aglutina a las cámaras departamentales de la construcción con el objetivo de gestar, generar mejores condiciones de trabajo para afiliados con políticas, leyes y normativas para el desarrollo de sus actividades. Tiene en promedio 150 afiliados por departamento, es decir al menos 2.000 empresas.

Fuente: La Razón