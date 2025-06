La entrada de EE.UU. en la guerra con Israel sería un «infierno», dice un ministro iraní a la BBC

Según se informa, Trump está considerando un ataque estadounidense contra Fordow, una instalación subterránea de enriquecimiento de uranio en Irán.

Fuente: BBC News Brasil

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán, Saeed Khatibzadeh, dijo que la participación de Estados Unidos junto a Israel en el conflicto de Medio Oriente significaría «un infierno para toda la región».

«Creemos que esta guerra no es una guerra estadounidense», dijo Khatibzadeh en una entrevista con la BBC el jueves (19/6).

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aprobó los planes para atacar a Irán, pero aún no ha tomado una decisión final sobre si atacará o no al país, informó la emisora ​​asociada de la BBC, CBS, en Estados Unidos.

Según CBS, Trump fue informado sobre los riesgos y beneficios de bombardear la instalación nuclear de Fordow.

Y su razonamiento, según varias fuentes escuchadas por el socio estadounidense de la BBC, es que es necesario desactivar la instalación.

«No cree que haya muchas opciones», declaró una fuente a CBS. «Terminar el trabajo significa destruir a Fordow».

Cuando se le preguntó si Estados Unidos se uniría a los ataques israelíes contra Irán, el republicano respondió: «Puede que lo haga, puede que no».

Irán canceló las negociaciones con Estados Unidos el pasado domingo (15/6), justificando que necesitaba responder al ataque israelí del viernes anterior.

Khatibzadeh dijo que su país quería la diplomacia, pero que mientras continuaran los bombardeos «nadie podría negociar».

«Pero si ellos [Estados Unidos] quieren entrar en esta guerra, el presidente Trump será recordado para siempre como alguien que entró en una guerra que no era suya».

Khatibzadeh dijo que Teherán había recibido «mensajes a través de canales discretos» de Washington diciendo que Estados Unidos no estaba involucrado en el conflicto.

Pero también dijo que las declaraciones públicas de Trump eran «confusas y contradictorias» y sugerían una participación estadounidense.

El viceministro de Asuntos Exteriores de Irán culpó a Israel de iniciar el conflicto «basándose en especulaciones» de que Irán está produciendo armas nucleares.

En respuesta a los comentarios de Trump de que el conflicto podría haberse evitado si Irán hubiera aceptado el acuerdo nuclear, Khatibzadeh dijo que las negociaciones aún estaban en curso cuando Israel «saboteó» el proceso con sus bombardeos.

También se le preguntó al viceministro si Irán está desarrollando armas nucleares.

Anteriormente, el organismo de control nuclear de las Naciones Unidas, el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), dijo que Irán había acumulado uranio enriquecido al 60 por ciento —una etapa técnica cercana al grado de armas (90 por ciento)— que podría usarse para armas nucleares.

«Esto es absurdo», dijo Khatibzadeh. «No se puede iniciar una guerra basándose en especulaciones o intenciones».

Culpa a Israel, que tiene armas nucleares, por atacar las instalaciones nucleares de Irán, calificando la medida como «un paso muy, muy serio».

El ministro de Asuntos Exteriores de Irán se reunirá con funcionarios de Gran Bretaña, Francia y Alemania, así como con el ministro de Asuntos Exteriores de la Unión Europea, Kaja Kallas, en Ginebra el viernes (20/6), según la agencia de noticias estatal iraní, IRNA.

El jueves por la mañana, el ministro de Defensa israelí, Israel Katz, dijo que el líder supremo de Irán, Ali Jamenei, «ya no puede existir» después de que un hospital israelí fuera alcanzado por un ataque con misiles iraníes.

En declaraciones a los periodistas en Holon, cerca de Tel Aviv, Katz dijo, según medios locales y la agencia de noticias AFP: «Jamenei declara abiertamente que quiere la destrucción de Israel y que él personalmente da la orden de disparar contra los hospitales».

«Considera la destrucción del Estado de Israel como un objetivo… Este hombre ya no puede existir.»

El ayatolá Ali Jamenei dijo al pueblo iraní: «si el enemigo ve que le tenéis miedo, no os dejará en paz».

En una publicación en X, dice: «Mantén el mismo comportamiento que has demostrado hasta hoy».

El hospital Soroka en Beersheba, en el sur de Israel, fue alcanzado después de que Irán lanzara una ola de misiles el miércoles por la noche (18/6) y el jueves por la mañana.

El hospital resultó gravemente dañado, dijo un portavoz del gobierno.

El Ministerio de Salud de Israel dijo que 271 personas resultaron heridas en los ataques del jueves por la mañana, y 71 resultaron heridas durante el ataque al hospital Soroka.

Entre ellos se encuentran un hombre de unos 80 años y dos mujeres de unos 70 años que se encuentran en estado grave, dos mujeres de unos 80 años que se encuentran en estado estable, 42 personas en estado leve y 18 personas que resultaron heridas camino a refugios antiaéreos.

El objetivo principal del ataque con misiles era una instalación militar cercana al hospital, no el hospital en sí, según los medios estatales de Irán.

Según la agencia de noticias IRNA, el ataque tuvo como objetivo un «cuartel general de comando e inteligencia (IDF C4i)» de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) y un punto de inteligencia del ejército en el Centro Tecnológico Gav-Yam Negev.

«El hospital sólo quedó expuesto a la onda expansiva y no sufrió daños graves, pero la infraestructura militar fue un objetivo preciso y directo», informó la cadena estatal iraní.

El Centro de Tecnologías Avanzadas Gav-Yam Negev se encuentra cerca del campus de la Universidad Ben Gurión y del campus C4i de las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI). Medios israelíes informaron previamente que se está construyendo un campus de las FDI en este lugar.

En una publicación en X, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, declaró: «Esta mañana, los tiranos terroristas de Irán lanzaron misiles contra el Hospital Soroka en Beersheba y contra una población civil en el centro del país. Les cobraremos el precio justo a los tiranos de Teherán».

El presidente israelí, Isaac Herzog, declaró sobre el ataque iraní: «Un bebé en cuidados intensivos. Una madre a su lado. Un médico corriendo entre camas. Un anciano residente en una residencia de ancianos. Estos fueron algunos de los objetivos de los ataques con misiles de Irán contra civiles israelíes esta mañana».

Dijo que “en momentos como este, recordamos lo que realmente está en juego y los valores que defendemos”.

Israel también realizó ataques contra Irán el miércoles por la noche.

Según el ejército israelí, los objetivos eran instalaciones nucleares, incluido el reactor de agua pesada de Arak y la instalación de Natanz.

La agencia de noticias oficial de Irán dijo que el país había informado del ataque al Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), acusando a Israel de «continuar su agresión y acciones contrarias a las leyes internacionales que prohíben los ataques a las instalaciones nucleares».

La agencia también dice que no hubo víctimas en el ataque a la planta nuclear de Arak.

Israel dijo en un comunicado que «el sitio alberga componentes y equipos únicos utilizados para desarrollar armas nucleares, y allí se están desarrollando proyectos para permitir la aceleración del programa de armas nucleares».

Este no es el primer ataque israelí a Natanz.

A principios de esta semana, el jefe del organismo de control nuclear mundial dijo a la BBC que las centrifugadoras de la planta subterránea de enriquecimiento de uranio de Irán en Natanz probablemente resultaron «severamente dañadas, si no completamente destruidas» tras los ataques israelíes del viernes pasado.

Israel afirmó que Irán recientemente «tomó medidas para convertir en armas» sus reservas de uranio enriquecido, que puede emplearse en centrales eléctricas o bombas nucleares.

Israel dice que sus últimos ataques involucraron 40 aviones de combate que apuntaron a docenas de objetivos militares, incluidas fábricas que producen materias primas, piezas utilizadas para ensamblar misiles balísticos y sitios para construir sistemas de defensa aérea y misiles iraníes.

El domingo (15/6), Irán reiteró que su programa nuclear es pacífico e instó a la junta del OIEA, compuesta por 35 países, a condenar enérgicamente los ataques israelíes.

‘Daños irreparables’

El líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jamenei, rechazó el miércoles la demanda de Trump de una rendición incondicional después de que el presidente estadounidense dijera que su paciencia se había agotado.

Jamenei advirtió de «daños irreparables» si Estados Unidos participa en los ataques.

Trump restó importancia a los comentarios de Jamenei, deseándole «buena suerte» y negándose a revelar sus planes.

«Nadie sabe qué voy a hacer», dijo Trump. «Rendición incondicional: eso significa que ya es suficiente».

La misión de Irán ante las Naciones Unidas se burló de Trump en publicaciones en X: «Irán NO negocia bajo presión, NO aceptará la paz bajo presión y ciertamente NO con un belicista decadente tratando de mantener su relevancia».

«Lo único más despreciable que sus mentiras es su cobarde amenaza de ‘eliminar’ al líder supremo de Irán».

En Teherán, hay atascos de tráfico mientras los iraníes intentan abandonar la ciudad, que tiene una población de 10 millones, buscando refugio de los ataques israelíes.

Netanyahu dijo en un video el miércoles que las fuerzas de su país estaban «avanzando paso a paso» para eliminar las amenazas planteadas por las instalaciones nucleares y el arsenal de misiles balísticos de Irán.

«Controlamos los cielos de Teherán. Estamos atacando al régimen de los ayatolás con una fuerza tremenda. Estamos atacando las instalaciones nucleares, los misiles, los cuarteles generales, los símbolos del régimen», declaró el primer ministro israelí.

La televisión estatal de Irán ha advertido a los espectadores que ignoren un vídeo «irrelevante» que llama al pueblo del país a «levantarse» contra el régimen, tras un aparente ataque informático a su señal satelital.

«Si ves mensajes irrelevantes mientras miras la televisión, es porque el enemigo está interfiriendo nuestras señales satelitales», dijo la televisión estatal.

Al parecer, hackers piratearon y difundieron un video que acusaba al establishment iraní de «fallar» a su propio pueblo, instando a los espectadores a «tomar las riendas de su futuro». El video contenía varios fragmentos de protestas masivas contra el régimen iraní en 2022.