«La foto de Evo tiene que estar en la papeleta o no habrá elecciones», advierten evistas alteños

El representante del evismo alteño manifestó que ya tienen previstas las medidas de presión que aplicarán en caso de que Morales no sea incluido en los comicios.

eju.tv / Video: FAP

Los evistas de la ciudad de El Alto advirtieron este martes que si la fotografía de Evo Morales no es incluida en la papeleta de sufragio junto a su candidatura, no habrá elecciones el 17 de agosto.

«Su foto tiene que estar en la papeleta de sufragio, el pueblo ha pedido eso y nosotros vamos a hacer respetar; si no mete (la candidatura de Evo Morales), no va a haber elecciones, al pueblo no se puede proscribir, somos millones», aseguró el presidente evista de la zona San Bartolomé, Juan Mamani.

El dirigente cocalero Morales no está habilitado para volver a postular a un cargo público, sin embargo, él y sus seguidores se aferran a la posibilidad de participar de los comicios. Para ello organizaron 15 días de bloqueo que se cobraron las vidas de cuatro policías y de un civil.

«Si el Tribunal Supremo Electoral no permite (la candidatura de Morales), no va a haber elecciones, así bien claro estamos diciendo, por eso mañana va a haber la ratificación que ha hecho el sábado el ampliado y nosotros vamos a hacer respetar», amenazó Mamani.

«Las acciones las vamos a tomar estratégicamente, mañana vamos a presentar su foto para que entre, si nos proscriben, nosotros no vamos a dejar que haya elecciones, van a haber muchas movilizaciones, bloqueos de mil esquinas, plan de trabajo de hormigas», indicó el dirigente.

El Tribunal Supremo Electoral (TSE) fijó el 25 de junio como la fecha límite para la sustitución de fotografías de los candidatos que irán en las papeletas de sufragio.