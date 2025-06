La Iglesia católica rusa confía en el papel mediador de León XIV para la paz entre Rusia y Ucrania

Fuente: infobae.com

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

La Iglesia católica rusa confía en el papel mediador del papa León XIV a la hora de lograr la paz entre Rusia y Ucrania, aseguró a EFE Kiril Gorbunov, vicario de la Archidiócesis de Moscú.

“La Santa Sede tiene una experiencia diplomática que es históricamente mucho mayor que en la mayoría de países. Por eso, esta es una ocasión única para una actividad mediadora y pacificadora”, señaló Gorbunov durante una entrevista en la Catedral de la Inmaculada Concepción de la Santísima Virgen María.

Precisamente, León XIV conversó esta semana por primera vez con el presidente ruso, Vladímir Putin, al que llamó a hacer “un gesto que favorezca la paz” en Ucrania.

León XIV, la esperanza de la paz

Gorbunov destacó que la mediación del Vaticano ya ha dado en más de una ocasión sus “frutos” en materia de canje de prisioneros de guerra, algo que ambos bandos han agradecido.

“Con todo, hablamos de actividad diplomática, que se realiza en gran medida secretamente. Esperamos que sea aprovechada”, dijo.

Recuerda que el papa, que habla de paz en cada oportunidad que tiene, “aúna muchas cualidades importantes”, ya que es hijo de emigrantes, misionero y pastor.

El vicario se muestra comprensivo con las afirmaciones del ministro de Exteriores ruso, Serguéi Lavrov, de que es “un poco extraño” que el mediador entre dos países ortodoxos sea “el papa católico”.

“Aquí tampoco debemos exagerar las posibilidades de la Iglesia católica, de la Santa Sede. Sea como sea, estoy seguro de que la contribución será muy significativa”, afirmó.

Ser católico en Rusia

Gorbunov admite que ser católico en Rusia -unos 700.000 fieles- en los últimos tres años de guerra “no ha sido fácil”, ya que “para la mayoría de rusos nuestra Iglesia está asociada con la cultura occidental”.

“En Rusia siempre fue difícil ser católico, como en realidad siempre ocurre con las minorías religiosas”, señala y recuerda que hasta el siglo XX un ruso tenía prohibido por ley convertirse al catolicismo y que sólo desde 1991 los creyentes viven realmente en libertad en este país.

De hecho, destaca que la catedral, donde tuvo lugar la entrevista, fue durante tiempos soviéticos un almacén.

Lamenta los estigmas sociopolíticos “que acusan a los católicos de ser agentes de Occidente”, cuando la mayoría de los feligreses actualmente “son gente con cultura e historia rusas, que aman su patria y le desean lo mejor”.

“Ellos quieren compaginar eso con su pertenencia a una tradición cristiana y católica universal. Y no es una cosa fácil. En Rusia somos muy pocos católicos, menos del 1 % y practicantes aún menos”, explica.

Guerras familiares

En la congregación existen muchas familias ruso-ucranianas para las que la guerra causó heridas y provocó divisiones con sus seres queridos.

“Fue muy duro para ellos (…) Y es que hay dos cosas importantes, tu visión del mundo y las divisiones familiares, que marcan la vida de la gente”, dijo, en alusión a la guerra civil que estalló en muchos hogares entre los que apoyaban y rechazaban la ‘operación militar especial’ en Ucrania.

Además, algunos feligreses participaron en la guerra como soldados, “alguno murió, otros resultaron heridos”, lo que provocó un “gran dolor” e hizo dudar a los afectados sobre el futuro y sobre “si Dios ama al hombre”.

Russian President Vladimir Putin chairs a meeting of the Council on Russia’s language policy via video link at the Novo-Ogaryovo state residence outside Moscow, Russia June 5, 2025. Sputnik/Gavriil Grigorov/Pool via REUTERS ATTENTION EDITORS – THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.