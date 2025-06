La Paz: Persisten las filas para comprar aceite y en medio de empujones controlan su venta, en la zona de Villa Fátima

La población forma largas filas en las afueras de las tiendas de abarrotes, en La Paz, mientras la Alcaldía se realiza operativos.







Fuente: Unitel

La búsqueda de aceite vegetal llevó a las familias paceñas a formar filas no solo en las agencias de Emapa, sino en las tiendas en la zona de Villa Fátima, en La Paz, lugar donde esperan por largas horas para conseguir el producto.

Las caseras reclaman que se ven obligadas a dejar de trabajar o hacer sus otras obligaciones para conseguir aceite. “Estoy obligada a esperar”, dijo Luisa, una mujer que deja de lavar ropa, oficio con el que se gana el sustento para su familia y, esta jornada era la número 176 en la fila.

[Alejandra Arroa] / Realizan operativos de control

”Mi olla la he dejado prendida, no tengo que cocinar y estoy perdiendo tiempo porque a veces no alcanza (se acaba el aceite) para comprar”, reclamó Virginia.

Personas mayores son las que forman las largas filas en las tiendas de abarrotes de la zona de Villa Fátima. “Es un perjuicio, hasta cuándo vamos a sufrir así de hambre”, manifestó otra mujer.

Mientras ellas esperaban en una de las filas que salían de las tiendas de abarrotes, funcionarios de la Alcaldía Periférica de La Paz, llegó al lugar a fin de realizar controles para evitar le agio y la especulación, hecho que generó tensión y en medio de empujones y reclamos, los comerciantes vendieron el aceite.

La gente en fila, reclamó que los comerciantes venden el aceite ‘cazado’, es decir con algún otro producto, caso contrario no les quieren vender nada.

La gente pidió a los funcionarios no solo controlar la venta del aceite, sino de otros productos y también la carne, ya que los comerciantes se suben el precio, según denunciaron las personas en fila. “No sabemos con qué cocinar, el pollo está a 28 bolivianos el kilo. Hasta la grasa de la carne me tengo que guardar”, señaló una mujer. Por su parte, el responsable de Defensa al Consumidor, Nelson Quispe, indicó que durante el control en las tiendas de abarrotes, evidenciaron que algunos comerciantes ocultan los productos, a quienes obligan exhibirlos con su precio, para su venta.

Las filas se extienden por cuadras.