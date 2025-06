La tercera fecha del torneo por series se pone en marcha con tres partidos

ABB – San Antonio, Universitario de Vinto – Independiente y Real Oruro – Real Tomayapo son los partidos programados para este lunes.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

La tercera fecha de la Copa División Profesional, torneo por grupos de la máxima categoría del fútbol boliviano, se pondrá en marcha este lunes con tres encuentros: ABB vs. San Antonio, Universitario de Vinto vs. Independiente, y Real Oruro vs. Real Tomayapo.

A primera hora, en el estadio Municipal de Villa Ingenio de El Alto, ABB recibirá a San Antonio por el Grupo C, a partir de las 15:00. El conjunto alteño tuvo un buen inicio de año; sin embargo, los problemas económicos recientes han afectado el rendimiento del primer plantel.

Por su parte, San Antonio, ahora dirigido por el venezolano Pedro De Pablos, busca recuperar ritmo competitivo con miras a los playoffs de la Copa Sudamericana, donde se medirá ante Once Caldas de Colombia.

La jornada continuará en Cochabamba a las 17:30, con el duelo entre Universitario de Vinto e Independiente, válido por el Grupo D, que tiene como líder absoluto a Guabirá.

Finalmente, el último partido del lunes se jugará en el estadio Jesús Bermúdez, desde las 20:00, y enfrentará a Real Oruro frente a Real Tomayapo.