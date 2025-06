La violenta patada que recibió Lionel Messi en el duelo del Inter Mami ante Al Ahly por el Mundial de Clubes

A los 34 minutos del primer tiempo, la Pulga sufrió una dura entrada por parte de Achraf Dari

El arranque del Mundial de Clubes tuvo como protagonista al Inter Miami que cuenta con Lionel Messi como una de sus grandes estrellas. En el Hard Rock Stadium de Miami, el combinado del capitán de la selección argentina enfrentó al Al Ahly, un combinado de Egipto que es una de las instituciones con más títulos internacionales en el planeta.

El rosarino, que venía de ser titular ante Colombia en el empate 1-1 por la 16ª fecha de las Eliminatorias Sudamericanas, tuvo un rol protagónico en el juego y se llevó todas las miradas. Pero una de las jugadas que posó los reflectores sobre su figura poco tuvo de su responsabilidad: Achraf Dari le pegó una violenta patada a la altura de la rodilla que lo dejó tendido en el suelo y encendió las alarmas.

La dura entrada de Achraf Dari sobre Messi (Foto: Reuters/Marco Bello)

El detalle es que el defensor de 26 años, que milita en la selección de Marruecos, no recibió ningún tipo de sanción por esa maniobra: no pitaron falta y tampoco vio tarjeta alguna. El árbitro que representa a Australia Alireza Faghani no pitó nada, decisión que convalidó su colega español Carlos del Cerro Grande, a cargo del VAR en el duelo inaugural del certamen.

Si bien esta jugada que se desarrolló a los 34 minutos de la etapa inicial generó gran debate, más discusión causó el penal que pitó el árbitro Faghani seis minutos más tarde en el área del Inter Miami por una supuesta falta de Telasco Segovia sobre Ahmed Sayed Zizo. Finalmente, el arquero argentino Oscar Ustari tapó el disparo desde los doce pasos de Mahmoud Trézéguet y permitió que el partido se vaya igualado sin goles al entretiempo.

Los únicos dos futbolistas amonestados en la primera parte del encuentro fueron jugadores de las Garzas: los argentinos Tomás Avilés y Federico Redondo.

Messi pidió una sanción para la violenta falta que recibió (Foto: CHANDAN KHANNA / AFP)

A los 74 minutos del partido, sucedió una jugada similar cuando Hamdy Fathy le pegó un planchazo en el cuerpo a Messi en la puerta del área, que el árbitro Faghani no sancionó. Inmediatamente decidió seguir la jugada, ya que Luis Suárez estaba en posición de peligro. Finalmente, el remate del uruguayo terminó en córner, pero no hubo una tarjeta amarilla al mediocampista egipcio.

Con esta presentación en el arranque del Mundial de Clubes, Leo alcanzó las 1106 presentaciones como futbolista profesional contabilizando 865 tantos y 384 asistencias entre Barcelona (672 goles y 269 asistencias en 778 partidos), PSG (32 goles y 34 asistencias en 75 partidos), Inter Miami (49 goles y 23 asistencias en 60 partidos) y la selección argentina (112 goles y 58 asistencias en 193 partidos).

Horas antes de protagonizar el puntapié inicial de esta nueva competencia de clubes, el jugador de 37 años habló con la FIFA y se sinceró sobre los objetivos que tendrán con el elenco que comanda Javier Mascherano: “Es un lindo torneo, es una ilusión poder estar y jugarlo. Con otra expectativa a cuando estaba en diferentes equipos en los que me tocó estar, pero con muchas ganas e ilusión de poder competir con los mejores e intentar hacer un buen papel”.

“Vienen equipos muy grandes de todo el mundo, que mueven mucha gente y tienen jugadores muy importantes que a la gente le gusta ver. Es una primera vez, un torneo diferente, nuevo, y una linda oportunidad para ver a los mejores o a muchos de los mejores acá en Estados Unidos. Una linda oportunidad para disfrutarlo”, expresó.

Tras este primer examen, el Inter Miami jugará su segundo duelo por el Grupo A el próximo jueves 19 de junio ante el Porto de Portugal en el Mercedes-Benz Stadium de la ciudad de Atlanta desde las 16 (hora Argentina). Su última aparición por la zona será el lunes 23 contra Palmeiras de Brasil nuevamente en el Hard Rock Stadium de Miami (a partir de las 22 de Argentina).