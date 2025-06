Lara dice que ‘en cualquier momento se cae’ la candidatura de Dunn y éste le responde: ‘politiquero tradicional’

Lara cuestionó la aparente figura de “político nuevo o candidato outsider”, debido a que Dunn habría ocupado múltiples cargos en instituciones públicas durante distintos gobiernos, incluyendo como prefecto interino de La Paz.

Fuente: Erbol

El candidato a vicepresidente por el PDC, Edman Lara y el postulante a la presidencia por Nueva Generación Patriótica Jaime Dunn se enfrascan en una «guerra digital» en medio de la actual campaña electoral con miras a las elecciones del 17 de agosto próximo. Mientras el primero asegura que la candidatura de Dunn “se caerá en cualquier momento” debido a la falta de solvencia fiscal, el segundo lo calificó como un politiquero tradicional pidiéndole dejar de mentir.

A través de sus redes sociales, Lara cuestionó la aparente figura de “político nuevo o candidato outsider”, debido a que Dunn habría ocupado múltiples cargos en instituciones públicas durante distintos gobiernos, incluyendo como prefecto interino de La Paz, asesor del Fondo de Vivienda Social y director administrativo financiero de la Alcaldía de El Alto.

También señaló que fue gerente de Titulación del Banco de Desarrollo Productivo (antes Nafibo) durante seis años, en las gestiones presidenciales de Evo Morales, lo que a su criterio contradice su imagen de candidato independiente. Dijo que durante ese tiempo Dunn “ha defendido el modelo económico del MAS y ahora quiere venderse como outsider. No nos engañemos”, exclamó.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

Enfatizó que Dunn “ha vivido del Estado” y vinculó su paso por varias instituciones por eso tiene también varios procesos coactivos que le impiden tener solvencia fiscal. Lara en sus distintas incursiones reveló uno a uno varios procesos coactivos del postulante a la presidencia del Estado.

Se conoció un reporte donde se pueden contabilizar 31 procesos coactivos fiscales contra Jaime Dunn, de los cuales 25 estarían activos, 15 tendrían sentencia, 8 se encuentran en etapa de notificación y 6 habrían sido cerrados por exclusión. Los montos observados varían entre 2 y 2.041 dólares.

“La candidatura de Dunn no solo está en riesgo legal, sino también ético. La Constitución nos obliga a denunciar la corrupción”, expresó Lara, citando el artículo 108, numeral 8, de la Carta Magna.

RESPONDE DUNN

La respuesta de Dunn no se dejó esperar, mediante sus cuentas en las redes sociales, calificó a Lara de mentiroso. “Me ha llamado la atención Lara hablando mentiras contra mí, diciendo cosas con muchísima imprecisión. Me queda claro que Lara ya se ha vuelto un politiquero tradicional, una pena, pero, bueno siempre tengo mis puertas abiertas a la gente y no respondo a ese tipo de críticas”, manifestó.

“Eso es ser politiquero que vienen con insultos, adjetivaciones, o dicen cosas pura mentiras, el capitán Lara dice que yo he sido funcionario del Banco Central, imagínense qué mentira más grande. Pero bueno las mentiras dicen más sobre quien dice la mentira, que sobre quien supuestamente se refiere. El señor Lara no solo dice mentiras sobre mí especialmente, sino creo que ya ha ido al margen de lo que debería ser un político de verdad”, sostuvo Dunn.

A la polémica se sumó su hija, Micaela Dunn, quien pidió a Lara dejar de mentir y recordó que se lo invitaron públicamente a sumarse al proyecto político en El Alto, sin obtener respuesta.

En torno al trámite de solvencia fiscal, la semana pasada dijo a Erbol que es víctima de un monstruo burocrático porque obtener una simple solvencia fiscal pues “se ha convertido para mí en una carrera de obstáculos y bueno, lamentablemente, tenemos que vivir así, por ahora”,

La urgencia de oficializar su candidatura surge porque el vocal del TSE, Francisco Vargas, confirmó que el plazo para entregar las fotografías para la papeleta concluye el miércoles 25 de junio porque caso contrario habría la posibilidad que algunos candidatos que no figuren en la papeleta impresa.