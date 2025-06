Martins revela que se endeudó para ayudar al Cruzeiro

El goleador histórico de Bolivia dio cifras. Le prestó al club brasileño cerca de 4 millones de dólares. “Tuve que pedir un préstamo” a un banco, contó.

Marcelo Martins, durante la entrevista concedida en Brasil. Foto: captura de video

Fuente; Brújula Digital

Marcelo Martins Moreno reveló en Brasil que sacó préstamo de un banco para entregar ese dinero al Cruzeiro, cuando ese club de Brasil, con el que se identifica, pasada momentos complicados.

“No era ningún secreto que él, como otros deportistas, ayudó a Cruzeiro de alguna manera durante ese período, pero Moreno reveló cantidades que prestó al club para paliar la crisis”, informó GloboEsporte.

“R$ 22 millones (unos 4 millones de dólares). No es bueno hablar de números, sino mostrar el vacío y la magnitud de la preocupación que tenía el club”, dijo.

Martins concedió una entrevista al programa “Um Assado Para …”, en el canal de YouTube del periodista Duda Garbi. En el encuentro también expresó su deseo de ser seleccionador boliviano y de también dirigir al Cruzeiro.

“Les diré algo que nadie sabe: tuve que pedir un préstamo para ayudar al Cruzeiro. Me endeudé, con bajos intereses, para poder ayudar al Cruzeiro. Pedí un préstamo a un banco para que no me quitaran nada y poder ayudar al Cruzeiro”, anotó.

Martins vistió la camiseta del Cruzeiro en tres épocas. Se incorporó en 2007, tras dejar el Vitoria. Permaneció en el equipo dos temporadas, hasta su traspaso al Shaktar Donetsk de Ucrania. En 2014, ganó el campeonato brasileño con el Raposa, cedido por el Gremio. En 2020, regresó al club para jugar en la Serie B, donde permaneció dos temporadas más.

En una Recuperación Judicial, el boliviano recibirá como devolución R$ 33 millones (unos 6 millones de dólares) acumulados del préstamo y otras deudas.

BD/