Menonita confiesa haber matado a un hombre luego de una disputa

El acusado asegura que el primer disparo fue accidental, pero familiares de la víctima lo señalan por actuar motivado por un conflicto previo y por apropiarse de una suma de dinero.

eju.tv / Fuente: Correo del Sur

Un hombre de origen menonita confesó de manera cruda haber cometido un crimen en Santa Cruz que, según su versión, comenzó como un accidente. El acusado relató que el primer disparo “se le escapó” mientras mostraba una escopeta a la víctima, aunque posteriormente admitió que realizó un segundo disparo, esta vez de forma deliberada.

“El primer tiro me salió de la escopeta sin querer. Ya. Porque estábamos mostrando la escopeta y me salió el tiro. Sin querer. No quería matarlo”, sostuvo el menonita durante un careo con los familiares del fallecido, quienes lo enfrentaron y pusieron en duda su versión.

=> Recibir por Whatsapp las noticias destacadas

De acuerdo con el relato del acusado, ambos se encontraban manipulando el arma cuando ocurrió el disparo accidental. “Chocó. Ahí se salió el primer tiro y yo no sabía qué hacer (… ) Le doy otro tiro y me escapo nomás”, declaró.

Sin embargo, los familiares de la víctima no creen en la hipótesis del accidente. Según ellos, el crimen se produjo tras una discusión por coca y un presunto intento de robo. “Lo hiciste porque no te quiso dar coca o por quitarle su plata”, le reclamó uno de los allegados, a lo que el acusado respondió: “Muy caro me cobró y no me quiso dar ahorita”.

El fallecido, que aparentemente llevaba consigo cerca de 4.000 dólares, fue atacado cuando descendía de su camión. El menonita confesó haberle disparado un segundo tiro en la cabeza mientras agonizaba y luego arrastró el cuerpo. “Sí. En la cabeza… él estaba agonizando abajo (… ) yo lo arrastré hasta allá. Yo solito”, admitió.

El acusado negó que la víctima le haya suplicado por su vida, aunque reconoció haber utilizado parte del dinero tras el crimen. “Yo estoy diciendo como es la cosa”, afirmó mientras los familiares le exigían explicaciones claras sobre su proceder.