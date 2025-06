Miguel Uribe, senador y precandidato de Colombia, sufrió un atentado durante un acto de campaña

Fuente: Infobae

En la tarde del 7 de junio, fuentes de Infobae Colombia confirmaron que en un parque de la localidad de Fontibon fue herido con un arma de fuego el senador Miguel Uribe, del Centro Democrático. El equipo de campaña de Uribe confirmó que durante un evento de campaña, en el que estaba siendo acompañado por ciudadanos y otros políticos del partido, un hombre se acercó al precandidato político y le propinó un disparo.

Luego del hecho, que se registró en el barrio Modelia, el senador fue llevado de manera inmediata a la Clínica Medicentro .

De acuerdo con testigos del hecho, el senador estaba encabezando un evento como parte de su campaña como precandidato presidencial, en el que asistieron concejales y otros políticos de la derecha política del país.

En la parte final del evento, el concejal se estaba despidiendo de los presentes cuando un hombre disparó en tres ocasiones, pero dos de los proyectiles impactó a Uribe, de 39 años.

Minutos después del atentado, varias figuras política se pronunciaron en redes sociales para rechazar lo registrado en Bogotá, una de las más destacadas fue la precandidata presidencial María Fernanda Cabal.

“Llegan noticias de un atentado en Fontibón contra nuestro compañero de bancada @MiguelUribeT. Rechazo vehementemente este acto criminal. Estamos muy atentos a su situación. Pedimos a Dios por su recuperación. Impotencia y dolor ver esta situación”, escribió la senadora.

Por parte del Gobierno nacional, el primer pronunciamiento fue por parte de la canciller Laura Sarabia, que indicó que la violencia no es el camino y pidió por la salud del precandidato.

«La violencia nunca podrá ser el camino. Rechazo de forma contundente el atentado contra Miguel Uribe. Espero sinceramente que se encuentre bien y fuera de peligro. Nada justifica el uso de la violencia en una sociedad que busca construir en paz”.

Ofrecen 3.000 millones de pesos como recompensa

En su cuenta de X, el ministro de Defensa, Pedro Sánchez, informó que el Gobierno nacional ofrece hasta 3.000 millones de pesos por información relevante sobre el hecho.

Además, la Policía Nacional informó que tras los disparos, uno de los responsables fue herido por uniformados y otro fue capturado. Hasta el momento se desconoce cuál es el estado de salud del culpable de atentar contra la vida de Miguel Uribe.

“En los próximos minutos, realizaremos una reunión extraordinaria con la cúpula militar y policial para trazar la estrategia para atender esta situación. Mi solidaridad con @MiguelUribeT, su familia y su equipo. Nos duele este atentado. Nos moviliza a redoblar esfuerzos por proteger la vida, garantizar la participación política libre y hacer justicia”, escribió el ministro de Defensa en su cuenta de X.

En diálogo con Semana, un trabajador del equipo de prensa de Miguel Uribe indicó que el evento estaba terminando, pero el senador decidió no seguir con el plan inicial y detenerse a hablar con un grupo de personas, minutos después recibió los disparos.

“Estábamos terminando el recorrido por las calles de Fontibón, llegamos a un parque, allí había gente reunida, Miguel Uribe empezó a hablar con las personas, le estaban preguntando cosas. Escuchamos tres disparos. El escolta reaccionó”.

Capturaron a los responsables

De acuerdo con información oficial, el también senador recibió dos impactos de bala en la cabeza. Según versiones, los criminales habrían tomado al político de espaldas en medio de la multitud, en la que también resultaron heridas dos personas que, al parecer, participaban en el evento público.

Asimismo, el alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, confirmó que uno de los sicarios habría sido capturado en el lugar por las autoridades.

“El senador Miguel Uribe está siendo atendido de urgencia, luego de ser víctima de un atentado en horas de la tarde en Fontibón. La persona que disparó fue capturada. Toda la red hospitalaria de Bogotá está en alerta en caso de requerir un traslado. Toda mi solidaridad con el senador Miguel Uribe y su familia”, dijo el mandatario de los bogotanos.

Presidencia se pronunció

La Presidencia de la República se pronunció sobre el atentado contra el precandidato y senador Miguel Uribe, que se registró el 7 de junio de 2025 en Bogotá. El aspirante recibió dos impactos de bala en la cabeza.

“Expresamos nuestra solidaridad con el senador Uribe Turbay, su familia, su equipo de trabajo y sus compañeros del Congreso de la República. Elevamos un llamado a las autoridades competentes para que adelanten de manera inmediata y rigurosa las investigaciones necesarias que conduzcan a identificar y judicializar a los responsables de este atentado”, señaló en un comunicado.

Momento exacto del atentado

Luego del hecho, que se registró en el barrio Modelia, el senador fue trasladado de manera inmediata a la clínica Medicentro donde recibió atención médica.

En redes sociales circula el video del momento exacto en le que le dispararon. Los asistentes aseguraron que el aspirante a la presidencia de La República estaba hablando sobre políticas para personas discapacitadas.

Presidente reaccionó horas más tarde

En medio de las críticas, por no pronunciarse sobre lo registrado en la localidad de Fontibón, el presidente Gustavo Petro publicó un mensaje en su cuenta de X, en el que rechazó cualquier acto de violencia.

«Ay” Colombia y su violencia eterna. Quieren matar al hijo de una árabe en Bogotá, que ya habían asesinado, y no se debe matar en el corazón del mundo. Matan al hijo y a la madre“, escribió inicialmente el mandatario.

Además, el presidente pidió que los hechos de violencia paren, y terminó su mensaje pidiendo por la salud de Miguel Uribe.

«Respeten la vida, esa es la línea roja. Colombia no debe matar a sus hijos, porque ellos también son hijos nuestros. Mafias de la tierra, costras de la humanidad. Que vivan tranquilas las familias árabes que llegaron a Colombia, da la bienvenida al mundo, y no mata a quienes vienen de todos los rincones del planeta. Mi solidaridad a la familia Uribe y a la familia Turbay. No sé cómo mitigar su dolor. Es dolor de madre ida y de patria“, puntualizó el mandatario.

