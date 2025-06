Oriente quiere seguir en la senda de la victoria y apunta al clásico

Ganar el clásico a como dé lugar: esa es la consigna del cuadro refinero, que el domingo se enfrentará a Blooming en Montero.

Pedro Rivero de Ugarte

Fuente: eldeber.com.bo

Con el envión anímico del triunfo ante Wilstermann, Oriente Petrolero ya se enfoca de lleno en el clásico cruceño frente a Blooming, que se disputará este domingo a las 17:15 en el estadio Gilberto Parada de Montero. En el campamento refinero la consigna es clara: ganar a como dé lugar.

El equipo dirigido por Gualberto Mojica trabaja con optimismo, consciente de que una victoria ante el clásico rival no solo afianzaría su buen momento futbolístico, sino que también reforzaría la confianza de un plantel que no tuvo la mejor preparación. “No hicimos una buena pretemporada, los jugadores estaban en paro porque no entrenaban y eso nos pasó factura, pero ahora el equipo está bien físicamente y se están entendiendo mejor. Estamos mentalizados en ganar este clásico”, afirmó Gustavo Gutiérrez, secretario general del club.

Oriente acumula cuatro partidos sin conocer la derrota y la dirigencia sueña con estirar esa racha. “Queremos llegar a siete encuentros invictos. Después del clásico, jugamos dos partidos más en Santa Cruz y también apuntamos a ganarlos. Sabemos que si seguimos así, vamos a escalar en la tabla”, añadió Gutiérrez, quien también proyecta asumir la presidencia del club en los próximos días.

El duelo del domingo tendrá una particularidad: solo podrán asistir los hinchas de Blooming, equipo que oficiará como local. La medida fue tomada por razones de seguridad, debido al reducido aforo del estadio de Montero y para evitar posibles enfrentamientos entre ambas parcialidades.

Con un clásico que promete emoción y tensión dentro y fuera del campo, Oriente Petrolero llega con la motivación a tope, decidido a mantener su buen momento y demostrar que está para pelear cosas importantes en la temporada.