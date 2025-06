Óscar Hassenteufel: «Que cada uno (de los candidatos) presente a la población su propuesta (…), pero sin insultos»

La ‘Cumbre Multipartidaria’ reunirá a todas las fuerzas políticas para buscar consensos y garantizar las elecciones nacionales, en medio de la incertidumbre nacional.

Carolina Galarza Villagran

Fuente: eldeber.com.bo

El presidente del Tribunal Supremo Electoral (TSE), Óscar Hassenteufel, confirmó en EL DEBER Radio que ya está «todo preparado» para el IV Encuentro Multipartidario e Interinstitucional por la Democracia, organizada por el TSE. Esta ‘Cumbre Multipartidaria’ se presenta como un espacio de diálogo con la participación de representantes de los Órganos del Poder Público, candidatos presidenciales y miembros de la cooperación internacional.

«Todos los representantes de los Órganos del Poder Público han comprometido su asistencia, igualmente han comprometido su asistencia los candidatos a la presidencia y vicepresidencia por todas las alianzas y partidos que están registrados y habilitados ante el Órgano Electoral», compartió Hassenteufel. Acto seguido, agregó que el escenario se encuentra «listo» para la reunión.

Así mismo, el presidente del TSE, compartió que, a la reunión también asistirán algunos embajadores y miembros de la cooperación internacional. El evento se realizará este 12 de junio, desde las 14:00, en las instalaciones de la Fexpocruz.

La agenda del evento iniciará con un discurso de bienvenida a cargo de Hassenteufel, donde se establecerán los temas centrales a debatir. Luego, cada participante tendrá un turno de aproximadamente 15 minutos para exponer, y se espera que el encuentro concluya con un documento de consenso entre las fuerzas políticas.

Uno de los temas clave será la evaluación del cumplimiento de los acuerdos alcanzados en las anteriores cumbres. «Vamos a hacer notar que realmente en algunos de los puntos pues no se avanzó, no hubo la voluntad suficiente en algunos de los órganos del Poder Público», compartió Hassenteufel.

Financiamiento para el TSE

También se abordarán los problemas financieros y legislativos que enfrenta el TSE. El presidente del órgano electoral lamentó que de los proyectos de ley propuestos tras el encuentro del 17 de febrero, sólo se haya aprobado el relacionado con el sistema de Transmisión Rápida de Resultados Electorales Preliminares (TREP).

«Ya los otros proyectos no tienen ninguna significación, y así es como lo vamos a plantear en el evento. Salvo tal vez uno, el que se refiere a los debates entre los distintos candidatos, que como no es un tema obligatorio, quizás si no se aprueba la ley no podamos llevarlo adelante como ha ocurrido en el pasado», apuntó Hassenteufel.

En cuanto al financiamiento para el voto en el exterior, Hassenteufel confirmó que el TSE aún no ha recibido el aporte correspondiente y pedirá a la Asamblea Legislativa que apruebe los créditos necesarios y pendientes, entre ellos, el crédito japonés, que fue rechazado inicialmente.

La decisión de realizar la cumbre en Santa Cruz, explicó el presidente del TSE, responde a la necesidad de evitar obstáculos logísticos que podrían haberse presentado en La Paz, garantizando así un desarrollo fluido del evento.

El TSE espera que los candidatos asuman compromisos claros respecto a la transparencia y legitimidad del proceso electoral. «Que cada uno (de los candidatos) presente a la población su propuesta, su idea de Estado (…) pero sin insultos, sin estridencia innecesaria, y que de ese modo entre todos los candidatos haya un respeto», añadió Hassenteufel.

Esta cumbre representa un esfuerzo por reforzar la confianza en el proceso electoral rumbo a las elecciones generales del próximo 17 de agosto.