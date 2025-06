«Parece que ellos querían matarme»: Chofer de flota quemada cuenta los momentos de terror que vivió

Sin embargo, logró avanzar, pero, al llegar a un pueblo, fueron emboscados. Comentó que la intención era quemar todos los buses, pero fueron apoyados por la población de Llallagua, que los defendió e hicieron retroceder a los atacantes.

«Nos ayudaron a trasladar los buses, pero el mío ya no funcionaba, no podía arrancar. Hicimos todo lo posible, pero no se movía. Pensé en rogarles de rodillas, no me hicieron caso, me pegaron, me patearon, con piedra, me quitaron mi dinero, todo lo que tenía, como 5 mil bolivianos. Parece que ellos querían matarme. Fue el bus que más atacaron. Tuve que alojarme donde mis compañeros, no tengo ni para comer», develó.

Por eso, exige justicia ya que se quedó sin su herramienta de trabajo y con muchas deudas. Indicó que siente dolor en las costillas y se le dificulta caminar. Además, su hijo se encontraba con él e intentó defenderlo.